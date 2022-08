Dos anys de Menorca abstèmia

i vam dir «aquest model, prou!», res no es va moure ni es mou, ara allò és una blasfèmia, i muntam una acadèmia que sols és per fer renou, després des covid-19 de cotxos és sa pandèmia.





S'homenatge ve d'enrera a protecció i policia, pes covid i es dia a dia, per sa feina tan propera, però no sé que s'espera jo ja homenatjaria també enguany sa carretera.