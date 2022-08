Tenim turisme d'altura,

nacionals i d'estrangers, sa temporada d'excés es sempre sa nostra cura, si es setembre s'assegura, no mos fa falta res més que aquesta visió futura és bona pes hotelers.





Que s'hotel quedi embafat i s'omplin es tant per cents, que també hi haurà es augments de cada cotxo llogat, 'xí també està assegurat que hi hagi més accidents.