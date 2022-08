La Isla del Rey regala frecuentemente momentos especiales.

El 26 de julio de 2022 acogimos la boda más exótica y romántica desde que rehabilitamos la Capilla Naval de Sant George. Se casaban por el rito Protestante David de Nigeria y Pandora de Paraguay. El amor no conoce fronteras, continentes o religiones. Lo que no cambia es el nerviosismo del novio en el Altar esperando la llegada de la novia y lo radiante y feliz que llegaba esta.

La ceremonia fue oficiada por el pastor reverendo Cannon Nigel Nicholson, llegado ex profeso de la vieja Inglaterra y auxiliado por el vicario reverendo Paul Strudwick de la Iglesia Anglicana Santa Margarita de Es Castell. La ceremonia discurrió en un ambiente distendido entre sermones y cánticos envueltos por la música de la magnífica organista Georgina. Después del emotivo momento de intercambio de anillos, con beso y aplausos de los asistentes, se procedió al acto simbólico en que los novios encienden una vela cada uno con el cirio sagrado, que como anécdota las velas fueron cedidas por la Capilla Católica del hospital al haberse olvidado de ellas el reverendo Paul. A continuación se procedió al bautizo entre sollozos de su hijo Oriade Darasimi con la emoción de sus abuelas, familiares y amigos de los novios. Boda íntima en la que los novios estrenaron el buggy nupcial eléctrico de la Isla del Rey para sus desplazamientos por la isla.

Para finalizar el acto, se celebró con una copa de Cava en la Cantina y después todos regresaron a Menorca en lanchas neumáticas. Los visitantes presentes en la isla que lo presenciaron no daban crédito a lo que veían. ¡ Felicidades David y Pandora !

Otro momento especial fue cuando Amelia que ya es una jovencita, junto a su madre y su abuela regresaron a la Isla del Rey después de once años para que ella pudiera tocar la campana donde fue bautizada el 1 de octubre de 2011 según la costumbre de la Royal Navy, en los barcos convertían la campana en pila bautismal. Well done Amelia !!

José Muñoz Pons

Voluntario