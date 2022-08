Es nota que tot va a lloure,

fins avont hem arribat, ses dutxes ja s'han tancat i s'aigua ja volem cloure, anit comença a remoure i sa pluja ha fet s'esclat, tothom ja es 'via pensat que el cel no sabia ploure.





Es varador està a recés, que no té una bona arrel, sa precarietat és cruel i no s'inverteix doblers, i ho esperam tant o més com s'aigua que cau del cel.