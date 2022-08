Si abans érem un desert

llavors mos cau pedra dura, i sa fruita i sa verdura queda tot al descobert, ell jo no som cap expert, p'ro com és que en sa natura es sector que sempre hi perd només és s'agricultura?





Amb la cosa analitzada no allargarem ses llistes, si sols surten coses tristes que no en faixi altra vegada, que as final sa pedregada sols és bona pes xapistes.