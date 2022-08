Sa festa torna dur ambient

i tot es poble s'anima, que és capaç de fer sa rima amb es cavall i sa gent, i per mantenir es clima, desitj amb passió i estima, bones festes, sant Climent.





Ses vaques fan es seu fet, p'ro sa llet no s'acomoda, ara es tanca un periode i es formatge més mos ret, i per s'aigua en concret, que es turisme agafi roda i així els imposam sa moda de dutxar-se una dia amb llet.