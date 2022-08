L'any passat va ser un mal tranc,

quan es torrent va fer es nus, van dir: llevarem es pus, es fems, ses arrels, es fang... Emperò açò és com es banc, sa inversió en desfer s'embús s'ha baratat perquè es bus enguany pugui ser de franc.





Migjornale, una jornada pes carrers i pes casats, amb es quadros emmarcats que visita una gentada, jo me l'hauria pensada, que s'haguessin exposats tots es cotxos copejats per mor de sa pedregada.