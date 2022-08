Sa llet fa s'enderrossall...

Un cop per s'economia i, en el camp, sense mania per ses vaques no hi ha esapi; i qui paga aquest sargall? Com sempre, la pagesia, que havíem de canviar un dia i no l'hem canviada mai.





I es Govern ben satisfet només se mira ses llistes i, en temes economistes, sols a un sector fa es fet, però en aquest cas concret, no fa falta allarga vistes, si esteim saturats de llet també ho esteim de turistes.