En temporada mig cuita,

es balanç ja fa costat, no sols se pedrada ha estat que mala cosa ha duita, és igual si hem perdut fruita si es hotelers hi han guanyat, perquè és cert que en tota lluita sempre plou damunt banyat.





Es casos van as extrems, es alts preus són com a lloses, ses àncores i ses gloses, es remolcs, torrents i fems, p'ro per aclarir ses coses ell sempre hi som a temps...