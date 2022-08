Sa temporada d'excés

no else fa retrocedir, l'Imserso no ha de finir, sempre n'han de volen més, per as pobres hotelers es Govern ho ha d'aclarir: perquè es vells puguin venir els hi donarem doblers.





Ses sancions tenen es mal que no es donen entenent i, quan fan es compliment, no es tracta tot per igual, si aquest món fos prou cabal sancionaríem sa gent, tant negocis d'aliment com de lloguer il·legal.