Fotem una escabetxina

que boni bé no mos treu, Menorca va de gorbeu i malament s'encamina, es menjar, es llum, sa betzina, s'habitatge i cada arreu, i és que tot puja de preu manco sa llet menorquina.





Vet aquí es nostros plors per trobar qualque sentit, que si es carrer és molt petit per què hi va un camió tan gros, de Menorca, tot enclòs, podem fer es mateix complit, per què a un lloc tan reduït tenim turisme a l'engròs.