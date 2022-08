S'empresari és un senyor

que entén en economia, s'estiu no pot 'nar millor, p'ro es sous mai no pujaria, admès per sa negació, s'estiu no el beneficia, i, fins i tot, negaria que enguany hagi fet calor (o negar amb sabiduria que vivim a un món rodó).





I farà tots es suplicis per no haver de dar propina, perquè ell ja s'imagina satisfer tots es seus vicis: es veu que amb es beneficis es vol fer una altra piscina.