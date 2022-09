Alas puertas del nuevo curso, sin novedades sobre aquel Centro de FP de Hostelería de Ciutadella que fue presentado en febrero de 2018 ni sobre el nuevo Conservatorio de Música en Maó, la ‘gratuidad parcial’ para la educación infantil en la etapa 2-3 años es una gran incógnita.

El conseller Miquel Àngel Maria se resiste a convocar la reunión de alcaldes solicitada por el primer edil de Alaior, José Luis Benejam, que manifiesta: «Es una lástima que una medida con la que estamos totalmente de acuerdo se vea perjudicada por la forma cómo ha sido planteada, porque las cosas se deben pensar, planificar y ejecutar bien».

Admite Maria Ballester que «los plazos del Govern han sido muy precipitados y las formas que ha manejado no han sido las más correctas, al negarse a compartir con los consells y los ayuntamientos los borradores, provocando que el trabajo debe hacerse a contrarreloj». Pero el conseller cierra la puerta al proclamar que «ahora debemos trabajar, no reuniones inútiles para lamentar de no haber tenido más tiempo, que no servirán de nada». Según Miquel A. Maria, «a vegades, les ganes d’algú de mostrar l’orella fan malbé la feina de tots». En cualquier caso, habrá que aclarar quien está enseñando las dos orejas.

Más dudas

El curso escolar arranca con más dudas e incertidumbres: los profesores interinos sufren el caos y la confusión por un fallo informático en la Conselleria de Educación que ha impedido completar la selección de plazas de sustitución. Mañana a las 10 de la mañana se cierra el plazo para presentar las solicitudes, que ahora deberán tramitar a ciegas.

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Balears (Simebal) advierten de que Balears carece de MIR (médicos residentes) para cubrir las jubilaciones. El Archipiélago cuenta con 6.430 profesionales, de los que un 29,4 por ciento, o sea, 1.890, tienen entre 55 y 64 años, que ya van entrando en edad de próxima jubilación.

Más interrogantes en el Consell: un duro revés jurídico bloquea el concurso para las nuevas líneas de autobús. Otro tropiezo para Montse Morlà, que relevó inesperadamente a Francesca Gomis en el departamento de Movilidad. La exalcaldesa de Sant Lluís no gana para disgustos por las trabas, dificultades y problemas que se acumulan en la conselleria maldita.

Francesca Gomis sigue meditando sobre su cese-renuncia-dimisión.

Mientras, Francesca Gomis sigue meditando sobre las causas y los motivos de su dimisión-cese-renuncia, que no esperaba ni deseaba, porque quería acabar el mandato.

Aún no ha averiguado qué ocurrió durante las fiestas de Sant Joan; lo único que sabe es que se encontró fuera del gobierno del Consell. PSOE y Més se lavaron las manos y se acusaron mutuamente de su expulsión. Tu quoque?

Socios y adversarios

Esta próxima temporada baja habrá del turismo del Imserso en Valencia porque el presidente Ximo Puig (PSOE) destina cinco millones de euros a cubrir y compensar los bajos precios, 23,5 euros usuario/día en pensión completa, que paga la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos), de la que depende el turismo de la tercera edad.

En Balears, en cambio, los hoteleros han renunciado porque estos 23,5 euros no cubren los costes. El presidente de la Asociación Hotelera de Menorca, Luis Pablo Casals, pide a la presidenta Francina Armengol y al conseller Iago Negueruela una medida similar para Balears a la que ya ha aprobado la Generalitat valenciana.

Armengol y Negueruela no saben, no contestan. En cambio, la presidenta Susana Mora apoya la reclamación de los hoteleros menorquines.Los socios-adversarios del PSOE en el gobierno del Consell recelan, discrepan y se desmarcan. Los consellers Josep Juaneda (Més) y Cristina Gómez (Podemos) no comparten la posición de su presidenta.

Desde Ashome subrayan que no piden ningún ‘rescate’. Advierten que los tres grupos hoteleros menorquines no han firmado, hoy, ningún acuerdo con Mundiplan. Y si Menorca no tiene este invierno turismo de la tercera edad ha de saberlo.

La finalidad, desde las empresas hoteleras de la Isla, es doble: social y crear empleo. Pero ello no significa asumir una actividad que implica entrar en pérdidas, con un escenario de incremento de costes, acentuado por la inflación.

Esta próxima semana se formalizará la renuncia de un grupo hotelero de Menorca al programa del Imserso 2022-2023, lo que supone la pérdida de 80.000 pernoctaciones. Los otros dos grupos menorquines aún no han tomado la decisión, pero tienen sobre la mesa el 10 de octubre como fecha de cierre de sus establecimientos. Menorca se juega, estos días, las 5.000 plazas y 250.000 pernoctaciones del Imserso para los duros meses de invierno.

Ingresos y costes

Las temporadas turísticas del 2020 y 2021 se cerraron en negativo por la pandemia. Este año los balances de los hoteles arrojan un 10 por ciento más de ingresos respecto al 2019 y un incremento de costes del 18 por ciento. Y la estacionalidad que lo sigue arrasando todo.