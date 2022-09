Setembre és el més en el qual fillets, al·lots, joves i adults són cridats a cultivar-se. Per als darrers s'obren les temporades de concerts als grans auditoris, estrenes de teatre i dansa i noves exposicions a centres d'art i galeries. El cap de setmana passat es donà el tret de sortida a la temporada de les galeries d'art. Palma celebrà la Nit de l'Art i a Barcelona se celebrà el Barcelona Weekend Gallery, amb una gran profusió de visites guiades, còctels, trobades amb els artistes, etc. Què és avui una galeria? Si miram el diccionari de la llengua espanyola hi trobarem divuit definicions, la majoria relacionades amb un espai físic transitable. La seva arrel llatina és galilaea, un pòrtic o atri que facilita la trobada entre persones. Visitar galeries d'art avui a Barcelona és molt diferent de fa tan sols vint anys, quan el carrer del Consell de Cent en concentrava la majoria i era la representació d'una certa concepció de cultura i classe social. La distinció ha perdut aquell caràcter exclusivista que caracteritzava l'art, i donar un cop d'ull al mapa galerístic de Barcelona o de qualsevol altra ciutat europea permet constatar la gran diversitat i descentralització existent avui. Cal recordar aquí que Joan de Muga, un dels màxims exponents en la promoció de l'art nacional i internacional, ja obrí el 1989 un espai al Poble Nou en el qual es pogueren veure obres de Jannis Kounellis, Mario Merz, Richard Long, Rebecca Horn i tants d'altres. La miríada de galeries que trobam a distints barris de la ciutat crea un ecosistema ric en propostes estètiques que sovint no es poden deslligar de la seva missió social. Cada cop més sovint les galeries programen pensant en el ciutadà i fent propostes que potenciïn la seva inserció en el barri dirigint-les a col·lectius diversos. Barcelona Weekend Gallery ha estat un bon exemple d'aquesta nova vocació de l’ecosistema de les galeries d'art com a àgora del pensament i l'art on tothom és benvingut.