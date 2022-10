Carl T. Bergstrom y Jevin D. West han escrito un interesante libro con estrategias para detectar noticias falsas o sesgadas, bulos, y datos erróneos, especialmente en el ámbito científico. Se titula Bullshit: contra la charlatanería. Ser escéptico en un mundo basado en los datos y está lleno de ejemplos de casos de información engañosa y desinformación que fueron dados por buenos por numerosos medios de comunicación.

Los dos autores tienen una profunda experiencia en estadística y tratamiento de datos científicos. Bergstrom es biólogo teórico y evolutivo y profesor de la Universidad de Washington, mientras que West es profesor asistente de la Facultad de Información de la Universidad de Washington y cofundador de DataLab, una red de profesores y estudiantes de posgrado centrados en investigar la precisión de los datos y la información. Juntos montaron en Estados Unidos Calling Bullshit un curso de enorme éxito académico en el que enseñan a identificar y refutar la desinformación y la palabrería que circula por las redes, medios de comunicación y entornos impulsados por datos. A la vista del interés despertado, posteriormente escribieron el libro.

En la obra adoptan como punto de partida la idea Harry Frankfurt expresada en su famoso libro On bullshit de que la mentira y la charlatanería no son lo mismo. Como el filósofo remarca: “Es imposible que alguien mienta a menos que crea conocer la verdad. La charlatanería no requiere esa convicción”.

“Entonces, ¿por qué hay bullshit en todas partes? -se preguntan Bergstrom y West- Parte de la respuesta, dicen, es que todos, crustáceos, cuervos o seres humanos, están tratando de venderte algo. Otra parte es que los humanos poseen las herramientas cognitivas para descubrir qué tipo de tonterías serán efectivas. Una tercera parte es que nuestro complejo lenguaje nos permite producir una infinita variedad de gilipolleces”.

Victoría Pardilla Canet, traductora de Bullshit: contra la charlatanería, aboga en una nota al principio del libro por proponer la adopción de la palabra bullshit en español, señalando que ninguna voz castellana recoge todo su campo semántico. De ese modo el anglicismo aparece en casi todas las páginas, aunque, en mi opinión, podría haber sido sustituido selectivamente por otros términos como charlatanería (que ya se recoge en el titular), palabrería, patrañas, verborrea, sandeces, chorradas, bulos, tonterías. engaños o gilipolleces como vemos en la cita anterior.

En cualquier caso, esto es solo una cuestión menor puesto que el contenido del libro es lo suficiente denso como para que el lector encuentre numerosas cuestiones y ejemplos de su interés. Los dos primeros capítulos tratan de manera generalizada el problema de la difusión de mentiras o falsedades y el resto se centra principalmente en delimitar el problema en los ámbitos ámbito de la estadística, la investigación y la ciencia.

Defensores del método científico recuerdan que uno de sus principios es poner en cuestión los conocimientos cuando aparecen nuevas evidencias. Eso significa en la práctica que, a menudo, investigaciones o conclusiones que se nos venden como científicas contienen sesgos y errores de metodología o de praxis que los invalidan.

Bergstom y West nos proponen entrenar hábitos mentales apropiados para evitar que nos engañen. Entre estos trucos citan y desarrollan los siguientes: cuestionar la fuente de información; tener precaución con las comparaciones injustas; considerar que cuando algo parece demasiado bueno o demasiado malo para ser cierto es que, probablemente no lo es; pensar en magnitudes de orden, usando, por ejemplo, la técnica conocida como de la servilleta de Fermi; evitar sesgos de confirmación; considerar múltiples hipótesis y detectar la desinformación en internet.

Si en nuestro tiempo se habla de posverdad para reflejar la gran magnitud del problema con que nos enfrentamos todos para discriminar entre la verdad y las noticias falsas, este libro es una buena aportación para cultivar el arte del escepticismo.

Bullshit: contra la charlatanería. Ser escépticos en un mundo basado en los datos

Carl T. Bergstrom y Jevin D. West

Traducción de Victoria Pradilla Canet

Editorial Capitán Swing

415 páginas