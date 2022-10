Empezó la semana con los dulces pronósticos electorales del IBES (Instituto Balear de Estudios Sociales) para la izquierda menorquina: el Consell de Menorca sería el único de Balears donde se repetiría el tripartito PSOE-Més-Podemos, mientras que la derecha estaría a un paso de la mayoría absoluta en el Parlament al sumar PP y Vox más escaños para formar Govern.

Pero la semana se complicó con los nuevos datos sobre la planta de Milà, cuyo horno incinerador no tiene capacidad para quemar todos los residuos de animales, y por la ‘desaparición’ de cientos de toneladas de despojos del registro oficial. Tras las irregularidades detectadas por «Es Diari», la atención está puesta en el pleno extraordinario del lunes 24 en el que se debatirá la situación y la gestión de la planta.

Se conocieron los brotes de sarna en las dos residencias geriátricas de Maó, la que depende del Ayuntamiento y la que gestiona el Consell. Y también afloraron las deficiencias en polideportivo de Ferreries, donde han gastado 113.000 euros en el nuevo parqué sin haber solucionado las filtraciones y goteras. ¿Se hará cargo el seguro de la reparación?

Y la exconsellera Francesca Gomis, dimitida el 24 de junio por el PSOE y Més, cansada de ser el pim-pam-pum del departamento de Movilidad, que no ha funcionado durante este mandato, dio un golpe sobre la mesa, salió a la palestra para levantar el velo de lo que había ocurrido y dar su versión de la «parálisis en la gestión». Gomis, que ya no volverá a la escena política, propina una buena tunda a los directores insulares Damià Moll y Elena Vílchez, a los que acusó de vagos, negligentes y mentirosos. Pero los interpelados no se dan por aludidos y no dicen ni mu.

El pacto de Son Bou

La alianza de PP y Junts per Lô con la moción conjunta aprobada en el pleno del jueves para instar al Consell a negociar la reducción de los hoteles de Son Bou ha pillado a contrapié al gobierno insular.

Junts no repetirá en las municipales de mayo del 2023, pero el PSOE sigue formando parte hoy de esta agrupación de partidos. Los concejales socialistas votaron a favor de la moción que sorprende al también socialista Josep Pastrana, conseller de Economía y Territorio, que no deja de formular preguntas porque no esperaba esta decisión municipal que pone la pelota de Son Bou sobre el tejado del Consell.

La disolución de Junts per Lô motivará la presentación de varias candidaturas de izquierda. El concejal Àlex Vidal Sierra, director insular de Serveis Generals, adscrito a la conselleria de Pastrana, se perfila como el alcaldable del PSOE. Quedarían por designar los candidatos de Més per Menorca y Unidas Podemos.

El «abrazar el mundo»

El mallorquín Jorge Dezcallar (Palma, 1945), embajador de España y exdirector del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presentará el lunes 24 de octubre en Menorca su último libro: «Abrazar el mundo. Geopolítica. Hacia dónde vamos».

Jorge Dezcallar presentará en el Ateneu su último libro: «Abrazar el mundo».

Al mediodía, invitado por Francisco Tutzó, presidente del Cercle d’Economia de Menorca, se reunirá con los socios de esta entidad para conversar sobre la situación internacional tras la invasión de Ucrania por Rusia. Hace pocos días, Dezcallar declaró: «en este momento, el mundo vive el peligro más alto de guerra que se ha conocido desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962».

«Quiero creer que no se producirá, pero tampoco creía que iba a haber una guerra en Ucrania», añadió. Quien ha ejercido como embajador de España en Marruecos, ante la Santa Sede y en Washington, advierte que «una guerra imperialista en el siglo XXI resulta absurda y el uso del arma nuclear está fuera de lugar, pero el solo hecho de que se hable del tema como algo natural me pone los pelos de punta».

Recupero hoy, con motivo de la visita de Dezcallar a Menorca, este párrafo de su libro de memorias «Valió la pena» que en marzo de 2017 me remitió el amigo y leal colaborador Emili de Balanzó: «Eduardo Junco, embajador en el Zaire, me llevó un día a conocer el dispensario de Kimbanzeke, allá por el fin del mundo, dirigido por una monja menorquina llamada Pilar.

Por el camino, la gente gritaba en idioma lingala ¡mundele, mundele! (blancos) al vernos pasar y nos recibía con un cordial mbote (hola). Tras varias horas de coche, cuando llegué al dispensario, construido en un claro del bosque, había bastante gente y sor Pilar le estaba metiendo una bronca considerable a un acoquinado grandullón que había hecho mal unos caballones en un sembrado.

Era una mujer bajita; yo creo que la estatura media de nuestras misioneras no debe andar más allá del metro cincuenta, pero ¡hay que ver lo que cunden tan pocos centímetros! Todo lo había levantado ella sola.

Cuando entré, había una mujer pariendo y un joven al que entablillaban un brazo. Había montado también una tienda donde hacían análisis de sida. ¡Aquella mujer no había regresado a Menorca, ni había visto a su familia en veinticinco años! Pero se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le dije unas palabras en mallorquín».