Vandalismo en el puerto de Mahón

Hace un par semanas publicaba un artículo titulado «Imágenes de gente incívica en este verano en Mahón».

Un capítulo lo detallo a continuación: «Vamos a los fines de semana, concretamente en el aparcamiento donde están los bares, enfrente del edificio de la Estación Marítima, donde amarran los cruceros...las escenas suelen ser en la madrugada del domingo, a veces peleas, cuando ha habido conciertos vemos muchas sillas de plástico rotas, a consecuencia de estos gamberros y lo habitual...meadas en dicho aparcamiento, por chicas y chicos. ¡Mal! Recomendación de mas vigilancia por los diversos cuerpos de policía, controles de alcoholemia y evitar actos vandálicos...Entre varios rompieron una papelera/cenicero compacta, que su peso es de mas de 100 kilos. ¡Gamberros!».

El pasado lunes día 17, caminata por el puerto mahonés y el vandalismo, esta vez corregido y aumentado; estos gamberros de los fines de semana, se dedicaron a destrozar tres papeleras y un banco de madera, entre Pedro´s Boat y S´Hort Nou, o sea, el Paseo de la Alameda. ¡Mal, muy mal!...Vatuadell cent llamps, tened en cuenta, gamberros, que el mobiliario publico lo pagamos entre todos, al menos los que hacemos la declaración de renta anualmente, vosotros no se si cotizáis, o peor aun, si recibiis ayudas públicas, que esto ya sería el colmo de los colmos...De fuentes bien informadas, cada papelera cuesta 300 euros y el banco 500 euros, o sea, sin contar las horas de instalación, 1.400 euros en total...Estos actos incivicos, se podrían evitar, instalando vidiovigilancia, no se si cumple con la normativa de protección de datos, pero me importa un carajo, pero multarlos a ellos o a sus padres, sería un buen escarmiento, por supuesto dando información a los medios de comunicación, aunque fuera con sus iniciales...Hace tiempo me enteré que la Autoridad Portuaria de Baleares, había efectuado recortes en personal policial. ¡Mal por AP de B! Si nuestro puerto tuviera, mas efectivos policiales, estaría mas protegido contra estos gamberros.

Ya hace mucho tiempo, que un solar vecino del antiguo restaurante vasco, por cierto cerrado, el Mesón de Puerto, lo vallaron los propietarios con una pared de obra y una puerta metálica para evitar fuera invadido por gente ajena a la propiedad...Nada de nada, otra vez a la carga los incivicos y la arrancaron, pudiendo entrar al dicho solar, que esta lleno de desechos, de obra, envases y botellas vacías, supongo que también poblado de animales de cuatro patas, o sea, ratas. ¡Mal!

Resumidas cuentas, recomendamos a la Autoridad Portuaria de Baleares, una ampliación de la plantilla policial y la instalación de mas vidiovigilancia...y a los autores de este tipo de vandalismo, que paren de un puñetera vez y se diviertan civicamente...Los de mi quinta también hemos sido jóvenes, nos divertíamos, pero no de esta forma..., si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com