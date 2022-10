El diplomático Jorge Dezcallar (Palma, 1945) dejó impresionadas a todas las personas que asistieron a su conferencia en el Ateneu de Maó por su conocimiento de los entresijos del mundo contemporáneo y sus antecedentes, por las historias que conoce de primera mano gracias a su amplia experiencia profesional y por la capacidad de contarlo con amenidad y pasión.

Lo que Dezcallar expuso al público ateneísta es solo una pequeña parte de todo lo que desarrolla en detalle en su libro Abrazar el mundo. Geopolítica: hacia dónde vamos, una inteligente y amplia visión panorámica del mundo contemporáneo.

Su mirada abarca desde los cambios provocados por las revoluciones tecnológicas y científicas; a las relaciones internacionales dominadas por Estados Unidos, China y Rusia, y el papel de la Unión Europea; o los conflictos locales en Sudamérica, África, los países islámicos y las guerras, como la de Ucrania, que acababa de estallar cuando se publicó el libro.

La obra empieza constatando que, si nos basamos en datos objetivos como la salud, la esperanza de vida, la educación, la reducción de la violencia y las comodidades que nos ha ido aportando la tecnología, podemos proclamar que nuestro nivel de vida es el mejor de todas las épocas y sin embargo vivimos desasosegados.

“Vivimos mejor que nunca -afirma el autor-, pero no parecemos valorarlo. Estamos inquietos, tenemos miedo ante un futuro lleno de incertidumbres y el desasosiego cunde en derredor, particularmente entre las clases medias cuyo nivel de vida se ve amenazado desde diversos frentes mientras caen una tras otra las columnas que sustentaban un mundo que se creía inmutable. O que pensábamos que si un día cambiaba solo podía hacerlo a mejor. Y no es verdad. Hoy nos avergonzamos de dejar a nuestros hijos una vida ciertamente no peor que la que recibimos en posguerras cutres y hambrientas, sino que la que con mucho esfuerzo hemos logrado construirnos para nosotros”.

En su opinión, la culpa de esta situación de inquietud y miedo la tiene la confluencia de cuatro revoluciones: tecnológica, demográfica, genética y de la información, que están acelerando los cambios sociales, económicos y culturales a una velocidad muy difícil de asimilar.

Abrazar el mundo trata de analizar con rigor y de forma interesante los vectores que influyen sobre la geopolítica en la segunda década del siglo XXI y lo hace, según señala el diplomático y exdirector del CNI, desde una profunda humildad, “porque la vida es lo que ocurre mientras hacemos planes, cómo decía John Lennon, y porque los expertos no vieron venir —y a los poquísimos que lo vieron no les hicieron ningún caso— ni la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni la Primavera Árabe, ni la crisis de 2008, ni la pandemia actual, ni la invasión de Ucrania que nos hace añorar los años que la precedieron, algo que no hubiéramos podido imaginar. La vida nos sorprende continuamente”.

Finalmente, Jorge Dezcallar, autor también de los libros “Valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías”, “El anticuario de Teherán” y la novela “Espía accidental”, sugiere algunas soluciones a los grandes problemas actuales proponiendo que debemos caminar hacia “un mundo más solidario, con reglas claras e instituciones fuertes donde resolver nuestras diferencias por la vía del diálogo y de la negociación”.

Abrazar el mundo. Geopolítica: hacia dónde vamos

Jorge Dezcallar

La esfera de los libros

365 páginas.