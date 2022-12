El Gobierno central seguirá cobrando el canon de Costas. Porque, no es oro todo lo que reluce.

La letra pequeña de lo que el 18 de noviembre fue calificado por Francina Armengol como «una de las noticias que hacen historia en la Comunidad» ha puesto al descubierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se reservó, para la hacienda estatal, los ingresos por las instalaciones en la zona de dominio marítimo-terrestre de Balears.

En resumen, a partir del 1 de julio, después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el Goven de la Comunidad Autónoma asumirá la gestión de 1.500 kilómetros de costa. El Estado ha previsto transferir 1,3 millones de euros y 18 plazas de funcionario, de las que hay doce ocupados y seis que están vacantes.

Pero los ingresos por chiringuitos, kioskos, bares, instalaciones deportivas y varaderos seguirán en manos del Estado. Se desconoce a cuánto asciende el canon, cuyo montante supera con crece los 1,3 millones de la transferencia anual, porque en el litoral de Balears hay centenares de concesiones aprobadas por Costas que cada año han de pagar un canon, así como los tendidos eléctricos y las instalaciones públicas. ¿Es negoci de na Peix frit?

Más incógnitas

Después del ninguneo del Govern a Menorca por el ‘pacto del agua’, que provocó el enfado de algunos alcaldes -aunque otros optaron por callar- el Consell anuncia diez millones hasta el 2024 para los proyectos hídricos que debían ser financiados con la ecotasa, pero fueron rechazados por la famosa Comisión de Turismo Sostenible.

Todo fueron prisas y exigencias a los alcaldes que presentasen proyectos en cada uno de sus municipios. Después todo quedó en un chasco porque el Govern no valoró el trabajo realizado y los proyectos no fueron incluidos en la ecotasa. Ahora se anuncia su recuperación

Tres cuestiones relevantes: ¿dirán algo empresarios y sindicatos ante el truco estadístico que baja el paro en Menorca, pese a tener menos afiliados, porque los fijos discontinuos ya no cuentan como parados?

Tras ordenar el Tribunal Supremo a Autoritat Portuària de Balears a hacer públicas sus actas, ¿se conocerán las relativas a las adjudicaciones en el puerto de Maó con las intervenciones de representantes de Menorca?

Y, ¿logrará el Govern unificar el servicio del taxi en Mallorca antes que en Menorca? En la isla mayor es el Govern, y no el Consell de Mallorca, quien gestiona esta competencia.

Las candidaturas

La semana aporta tres nuevos candidatos para mayo de 2023: Héctor Pons «ha comunicat formalment al PSOE la seva intenció d’optar a la reelecció com a Batle de l’Ajuntament de Maó», informa el PSOE en lo que constituye la crónica de una decisión tan comentada como prevista.

El diputado autonómico Lluís Camps, que ya desempeñó la alcaldía de Es Castell durante dos mandatos -en gobierno municipal de coalición con el IPEC de Florencio Conde- entre 2011 y 2019, ha sido elegido por la junta local del PP-Es Castell para encabezar la candidatura municipal. Supone el regreso de Camps a la política local tras su etapa en el Parlament.

La elección de Lluís Camps como candidato a la alcaldía de Es Castell supone su regreso a la política local.

Y el conseller Eugenio Ayuso ha sido designado candidato para repetir como ‘número 1’ de la lista de Ciudadanos al Consell, pero persisten las incógnitas sobre los candidatos municipales del partido naranja, en plena lucha fratricida entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal.

En Ciutadella se desconoce la decisión de la junta local de Cs, que procede de UPCM.

Xisco Ametller, que sigue deshojando la rosa del PSOE en Es Mercadal, sufrió un leve accidente doméstico que le llevó al hospital Mateu Orfila. El decano de los alcaldes menorquines se ha recuperado y reflexiona sobre mayo del 2023.

Exalcaldes y exalcaldesas de la Isla han recibido propuestas para volver a presentarse. Alguno tiene sobre la mesa al menos la oferta de dos formaciones distintas. Tiempo de reflexión.

Cena en Es Born

Menorca cerró el viernes su mandato como Región Europea de Gastronomía 2022.

La clausura-espectáculo consistió en una cena en el Teatre des Born que, bajo la denominación «Made in Menorca insòlit» ofreció a los comensales una «nova experiència gastronòmica, artística i sensorial pels amants d’allò que neix de la terra». Entre los asistentes, la consellera de Agricutura, Mae de la Concha, que, al igual que el juez Juan Pedro Yllanes, el otro conseller de Podemos en el Govern Armengol, ya ha manifestado que no concurrirá a las elecciones. También acudieron Joana Gomila, Hèctor Pons y Josep Juaneda, con puestos en las listas. Se desconoce si la directora insular de Economía, Pilar Pons Goñalons, volverá a encabezar la candidatura del PSOE en Es Migjorn Gran para repetir el duelo de 2019 con la alcaldesa Antonia Camps.