Descubrimiento en la Costa de la Clota de Mahón

Apreciado lector, siempre he comentado que la mayoría de mis artículos sabáticos, la información la recibo de muchos de vosotros para quejaros de situaciones irregulares; el pasado día 2 del presente mes, recibí la triste noticia del fallecimiento de mi amigo Marcial Camps Torres, «en Sial» que era uno de ellos, siempre preocupado en mejorar nuestro Mahón...sus comentarios, sus fotos, del puerto, ascensores cuando estaban sin funcionar, calles y plazas, etcétera, los encontraré a faltar; amaba el baloncesto y tenis... Apreciada Marga y familia, un fuerte abrazo. D.E.P.

La vida sigue y el 12 del pasado mes de Noviembre, J.H. otro colaborador mochilero, me envía fotos de la Calle del Sol, comentando que en las obras iniciadas se ha descubierto, un antiguo empedrado...

En sa Costa de la Clota, o sea, es Carrer del Sol, de esta ciudad, vivía s´avia Esperança mi abuela materna, que de recién nacido mis padres, en especial mi madre na Marieta, la visitábamos a menudo...por lo tanto estoy hablando de 77 años; mi niñez la pasé jugando con los chicos de esta barriada y en el descampado, lo que hoy es la Plaza Ibiza...Por cierto mi tía Esperança trabajaba en el fiolato en este mismo lugar, por ser una de las entradas de nuestra ciudad...Recuerdo perfectamente este empedrado.

El Diari-MENORCA, publicaba con fecha 23 de agosto del presente año: «El proyecto de reforma integral del Carrer del Sol de Maó, caracterizado por su escasa anchura y su considerable pendiente, contempla actuaciones tanto estructurales en el subsuelo como de cambio de imagen y mejora de la movilidad. El Consistorio ha iniciado ya el proceso de licitación de estos trabajos, con un presupuesto que supera por poco el medio millón de euros y cinco meses de plazo de ejecución.

Desde el Ayuntamiento de Maó informan que se ampliarán las aceras existentes para cumplir con la normativa actual. Esto significa que los tramos de calle reservados a los peatones deberán alcanzar, siempre que sea posible, los 1,8 metros de anchura. Ahora mismo las aceras del Carrer del Sol oscilan entre los 1,31 y los 0,74 metros, aunque la mayor parte de la vía están por debajo del metro.» (sic)

Tengo que felicitar a los de Dalt la Sala, por acometer esta reforma integral, por supuesto bien necesaria...Un billetaje municipal invertido para mejoras...¡Muy bien!

Por supuesto he seguido de cerca estas obras, no por entender en la materia, pero si ver lo que pasaba con el antiguo empedrado...Vatuadell cent llamps, desaparecido en combate, como la película de Chuck Norris, lo han cubierto a corra cuita para tapar verguenzas.

Comentando esta reforma integral de la Clota con una persona muy documentada en la historia de nuestra ciudad e interesada en que lo antiguo se conserve, cueste lo que cueste, estaba de acuerdo con esta citada obra, pero, conservando el antiguo empedrado recién descubierto.

Según la expresión «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid» recabé su opinión sobre el empedrado de la plaza de la Constitución de Mahón, o sea, es Pla de la Parroquia, ya que apreciado lector, para mi es un tema recurrente, ya que es totalmente imposible que no tropieces, cuando la cruzas andando...Opina que hay dos zonas, la de la izquierda saliendo de la calle de la Iglesia, que sin hacer una gran inversión monetaria se podría restaurar y la zona de la derecha hasta la calle Nueva y Portal de Mar, remodelarla toda ya que, según su criterio, no tiene ningún interés de protección...Y lo que tenemos los dos muy claro, es que es paso de peatones que cruza esta zona hasta la acera de la Iglesia, no sirve para nada.

Sería interesante que a los de Dalt la Sala, les preocupara que los peatones crucemos la plaza del Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Maria, sin peligro de torceduras y roturas, evitando que se produzcan denuncias por parte de los afectados...Los peatones siempre tienen que tener prioridad, en cualquier ciudad o pueblo…

Es como clamar en el desierto, reivindicar el tema de la Plaza Constitución, así como querer reformar, cueste lo que cueste, Sala Augusta, para el futuro Conservatorio de Menorca; en su día se gastaron muchos millones de pesetas, en reformarla y no sirvió para nada...Si vivim coses veurem.

