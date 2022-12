Los resultados, primero; los pactos, después

Advierte el profesor asociado de Psicología en la UIB Gonzalo Adán, director de Sociométrica y del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES), que «una cosa son los resultados y, otra, los pactos», y añade a continuación que «como sabemos bien, pactos imposibles antes de unas elecciones son luego pactos posibles tras estas mismas elecciones, porque lo normal es que nadie le haga ascos a entrar en un gobierno. Nadie».

Vayamos al grano: ¿qué dicen, ahora mismo, las encuestas? Pues están más ajustadas que nunca. Según Gonzalo Adán, «si mañana hubiera elecciones, habría un empate literal entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, no sólo en Balears, sino también en casi todos los gobiernos autonómicos, con un PP ligeramente por encima del PSOE».

El hundimiento de Ciudadanos y la consolidación de Vox abren, para mayo del 2023, un escenario electoral distinto al de mayo de 2019. Pero «los gobiernos se decidirán, no en función de si Vox entra o no en esos gobiernos, que cuando sea posible lo hará, sino en función de si hay algún escaño suelto que pueda decantar la balanza hacia un lado o hacia otro».

Y aquí viene el resumen de las encuestas electorales de diciembre: «el resultado de mayo en Balears puede depender de un solo diputado. Y no únicamente en nuestra comunidad, sino también, por ejemplo, en Aragón o en la Comunidad Valenciana».

El PI, solo en Mallorca

Los sondeos concluyen que El PI no obtiene representación ni en Menorca ni en Eivissa. En la actualidad los tres diputados del Parlament de Proposta per les Illes pertenecen a la circunscripción de Mallorca. La última encuesta atribuye ahora sólo dos diputados a esta formación, con una intención de voto de únicamente el 5,2, al borde de no obtener ningún escaño.

Y en Menorca, el grupo del PI de Es Castell, encabezado por Florencio Conde e Irene Coll, ya ha decidido concurrir como Independents des Castell.

«Si al final sólo hubiera una suma posible para alcanzar la mayoría absoluta que fuera la del PP, Vox y El PI, estoy seguro de que acabarán con un acuerdo de reparto de consejerías y de cargos», declara Gonzalo Adán. Ahora bien, si El PI puede elegir entre la derecha y la izquierda, entonces es posible que se vaya con la izquierda, porque está más cómodo con partidos que no le pueden fagocitar que con un partido que puede hacerlo, como es el PP. De todas formas, no es sólo El PI el podría decantar finalmente la balanza, pues podría ser que en Balears el PP y Vox sumen, y que El PI no haga falta».

Más candidatos



La semana aporta la designación de los candidatos del PP para las alcaldías de Alaior, Ciutadella, Es Migjorn y Sant Lluís.

Y también la decisión de Francesc Ametller, «difícil, pero meditada y conveniente para que el municipio de Es Mercadal pueda iniciar un nuevo ciclo, liderado por Jesús Gomila», de no optar a la reelección como candidato del PSOE.

El decano de los alcaldes acudió a la asamblea local del PSOE de Es Mercadal con el brazo en cabestrillo y confirmó lo que se había apuntado estos últimos días. Tras una etapa de veinte años formando parte de la corporación municipal mercadalense, trece como alcalde, Ametller no volverá a encabezar la candidatura socialista.

El PP-Menorca, que ya había cerrado el nombramiento del diputado autonómico y exalcalde Lluís Camps como ‘número 1’ para Es Castell, con el aval de la junta local, ha dado a conocer los acuerdos aprobados por cuatro juntas locales.

Los alcaldes de Alaior y Es Migjorn, José Luis Benejam y Antonia Camps, optarán en mayo a la reelección para encadenar un segundo mandato. En Ciutadella, la presidenta local y concejal portavoz del grupo municipal, Juana Mª Pons Torres, que formó parte del equipo de gobierno del alcalde José Mª de Sintas Zaforteza, ha aceptado la propuesta de la junta y encabezará la candidatura municipal; y en Sant Lluís, la también concejal portavoz, Loles Tronch, volverá a medirse con la alcaldesa Carol Marquès al haber sido nombrada ‘número 1’ en este municipio.

Queda por cerrar la designación del alcaldable del PP para el Ayuntamiento de Maó. Se espera la designación, como ya se ha hecho en Ciutadella, del presidente de la junta local y concejal Mateu Aínsa Coll, que se define en una cuenta de Twitter de 2013 como «cuiner, de dretes i del Barça»; aunque creó otra cuenta en noviembre de 2021.

Cena de Vox

Tras la designación de Xisco Cardona como nuevo coordinador de Vox en Menorca, el viernes celebró la ‘cena de Navidad’ en Ciutadella. El acto marcó el inicio de la precampaña con la presentación de Cardona, que se perfila como candidato al Parlament por esta formación.