Vinieron las lluvias, bienvenidas sean por el medio ambiente

Recuerdo una película de cuando un servidor no había nacido, se trata de «Vivieron las lluvias» de Louis Bromfield, estrenada el 9 de Setiembre del año 1939, protagonizada por Myrna Loy y Tyrone Power, que fué un gran éxito taquillero...Era la época que las familias, tenían la buena costumbre de los sábados y domingos, después de escoger la película que querían ver, reservaban las entradas en los cines Victoria, Teatro Principal, Consey, Alcazar y Sala Augusta...Este último local punto de discrepancia en la actualidad, por querer ubicar el futuro Conservatorio de Menorca...Vatuadell cent llamps, he discrepado siempre de aprovechar este inmueble municipal, que en su día se gastaron un enorme billetaje para restaurarlo y no sirvió para nada…

El Diari-MENORCA, con fecha 26 de Noviembre pasado, publicaba: “La directora del Conservatorio pide replantear todo el proceso tras el 'fiasco' de la Sala Augusta, reclama un edificio funcional, que el proyecto incluya un auditorio y que se tengan en cuenta los criterios técnicos y pedagógicos. Mar Vidal, directora del Conservatorio de Música de Menorca, recuerda que quienes están trabajando en el centro conocen las necesidades y dificultades que experimentan y reclama en consecuencia que se escuche a la comunidad educativa y que se tenga en cuenta no solo la apuesta política sino la «técnica, pedagógica y profesional». En su opinión, ha de construirse un edificio funcional más allá de características estéticas o de recuperación de inmuebles de interés urbano.” (sic)

Apreciado lector, no te creas que he perdido el norte, pero aprovecho siempre que puedo manifestar estar en contra de la ubicación del futuro y necesario Conservatorio, por supuesto de toda Menorca, en la Sala Augusta.

Es Dinaret, tiene una terraza que me encanta tomar tranquilamente un piscolabis, comentando con los conocidos, diversos temas de actualidad, principalmente municipales, porque con los nacionales podemos perder el oremus...me entendéis! Una conocida, T.G. me comentaba que estaba preocupada con un paso de peatones que es peligroso el cruzarlo, por un pequeño socavón que por la noche no lo ves y casi estuvo a punto de caerse...Para mas referencia es el que cruza la vía de Ronda, desde la escuela Mateu Font i Roig a la Avinguda de la Mediterrània...T. me había pasado fotos, pero me gusta aterrizar en la campo de batalla y el pasado jueves por la mañana, después de haber caído una especie de Diluvio Universal, me situé en el paso de peatones citado y efectivamente un bon furat, además con el agravante que se había llenado de agua... una persona puso un pié en dicho charco; me reservo el comentario entero de lo que dijo...me c...en su m…¡Mal!

Cuando regresaba a mi coche, menos mal que lo hice por la acera de la izquierda, ya que había un enorme charco en la calzada, que parecía el lago Titicaca...los coches sin ningún miramiento en reducir la marcha, dale que te pego y a joder al peatón. ¡Mal!

Saliendo de Comercial Catchot, en la acera hay unas baldosas fuera de su ubicación...Un poco más mi esposa, casi se cae, por haber tropezado en ellas. ¡Mal!

Siempre he creído que es mas importante hacer un mantenimiento sistemático, de las aceras y calzadas, que unas grandes obras municipales, y si las dos acciones son posibles, o sea, restaurar o rehabilitar evitando caídas imprevistas, miel sobre hojuelas…Si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com