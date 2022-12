Què ha passat el vint-i-dos

que amb mascareta comença i es virus qui se defensa quan no vol caure en s’oblit; emperò passa es covid, el bisbe mos abandona i es clima ja fa estona que ha baratat. Sa sequera ham notat , no bufa sa tramuntana, llavonces mos plou amb gana, i s’estiu se fa etern; sa calor serà un infern amb ruixades i destrossa, que fa sa pedra tan grossa com un molí. No deu ser pes delobí que n’hi ha un que ja s’esquerda, però ara a sa zona verda l’omplim de plaques solars; si sa central no va en gas ja volem es segon cable i enmig posam manejable sa bateria. Quaranta pacients per dia, i l’hospital qui es col·lapsa, s’idioma dins una capsa que és millor un sobresou; es ciberatac és nou i va a la greu manera, emperò qui tant espera se fa agressiu. És igual, quan ve s’estiu, si se lloga d’estrapel·lo, que, amb tant de suquerel·lo, ets hotels són obsolets; i es turistes, mesquinets, allarguen sa temporada si as hotelers agrada ja va prou bé. I entre qualque estranger, mos restringeixen sa pesca, ses ‘belles perden bresca i tenim excés de llet; amb tot lo que duim fet no aclarirà sa història aplicar sa moratòria i es PTI. Perquè és mal d’encobeir que d’aigua en tenguem poca, ell si féssim lo que toca no aniríem de gorbeu; no empram es fons europeu i així donam bons a rompre, de joves, de vals de compra i de socials. Es banc tanca sucursals i mos puja sa inflació, tenim llei d’educació i la Terra torna plana; una casa o un pis demana sa majoria de gent i resulta deficient es de s’IBAVI. Aquest any se’n va un savi amb sa lletra que enamora, també una veu glosadora, però mos deixen sa rel; i, dins s’estiu, sen’va es gel, molta arena de sa platja, d’aigua sols queda es solatge dins sa reserva. Cada festa se conserva enc que sigui amb animals, no posam es peu en fals quan fan es jaleo d’ases; s’animal surt de ses cases emperò per sant Joan, com qui cantin “el sultan”, no surt cap dona. I dins es Milà s’engrona per ell sol un cap de vaca, que si el posen dins sa saca llavors no el poden cremar; a sa carretera es fa es pont que va a l'Argentina que es veu que molt s’empina pes mundial. Tal vegada és fa es vial per tots es llinatges Pons, o pes productes tan bons que són de proximitat; pes dos anys, gratuïtat, o pes pati de sa Lluna, o l’OAR o sa vacuna o llatzeret. I mos deixa amb es cor estret sa crueltat de sa guerra que tenim damunt la Terra tan enfora i tan a prop; idò, que es ‘turi de cop, que es nou any dugui esperança i amb aquesta benaurança trobem sa pau.