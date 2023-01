El primero de Enero de 2023, desde mi ventana discreta

La Policía, avisada por el dron, se presenta en el lugar de los hechos y los pilla infraganti. El sistema también se usa contra botellones y otros actos incívicos. A algunos vecinos este método les genera dudas.

La prensa local recoge estos días que el dispositivo especial con agentes a pie, motorizados y con la puesta en funcionamiento por primera vez de la unidad de dron, han permitido la localización de casi una treintena de personas en el primer fin de semana (el de Nochebuena y Navidad) a las que han multado, y la mayoría de ellos por orinar en la calle.” ¡Bien!

Dejamos la ciudad Sevillana que está considerada como uno de los Conjuntos Históricos más importantes de Andalucía, cuya fiesta patronal es la Virgen del Valle y se celebra el día 8 de Setiembre, curiosidades de la vida, la misma fecha que nuestra Señora la Mare de Déu de Gràcia... Nos trasladamos a Mahón, concretamente a su precioso puerto, en la zona de aparcamiento vecino del edificio de la Autoridad Portuaria de Baleares…

Día 1 hora 8 a.m., siendo el espectáculo incívico, de cada fin de semana, corregido y aumentado, de vasos de plástico o cartón, esparcidos por las aceras, calzadas, aparcamiento, o sea, restos de los que se dedicaron al botellón de final de año, en la calle o en los bares de alrededor...varios/as se dedicaron a orinar a la intemperie. ¡Mal, muy mal!







El equipo de limpieza municipal, trabajando de valiente, en un par de horas dejaron la zona como si no hubiera pasado la marabunta , o sea, limpio como una patena. ¡Bien!

Sería clamar al cielo, que la Autoridad Portuaria o los de Dalt la Sala, tomaran el ejemplo de la ciudad de Écija, adquieran un dron para identificar a los orinadores callejeros y vatuadell cent llamps, multarlos como es debido...también la posibilidad de instalar los fines de semana sanitarios portátiles, para usarlos estos noctámbulos y también mas contenedores de recogida papel y cartón.

La general problemática no solo pasa en el puerto, ya que M.A.P. me remite una foto del pié de la escultura de los caballos “Tre Cavalli” donada al pueblo de esta ciudad, por su escultor Nag Arnoldi, ubicada en la plaza del Carmen de esta población, repleta de botellas vacías de cerveza, copas de cristal, vasos de cartón, etcétera, nos preguntamos los dos si los establecimientos o sea bares, no sería obligatorio que los retiraran al cerrar sus locales, con lo que cobran por una bebida hacen el agosto, como decimos popularmente. ¡Mal!

Esperando que los Reyes Magos de Oriente, hayan sido esplendidos, dejando en los hogares, atendiendo varias de las peticiones solicitadas, juguetes para los menores, artículos de primera necesidad para los mayores, ya que los tiempos no están para tirar cohetes...y educación para estos incivicos meadores callejeros y para los que no usan las papeleras...y lo principal, mucha salud.







