Ecos de una visita Real

La primera noticia sobre la visita de los Reyes Felipe y Leticia a Menorca la recibimos por carta del Jefe de su Casa el 12 de diciembre 2022. Se nos pedía cierta reserva por las variaciones que su densa agenda puede tener. Y la verdad es que no cambiamos nuestros hábitos. Trabajamos normalmente los lunes 26 de diciembre y 2 de enero. A partir de entonces, sin necesidad de dar instrucciones, cada grupo de voluntarios preparó sus zonas: jardín de plantas medicinales; farmacias; patio, cristales, proyecto de Centro de Interpretación etc. El 3 y 4 de enero ya teníamos los servicios de seguridad y protocolo de la Casa entre nosotros, cuando diseñamos el programa y acotamos tiempos. Entendíamos que la visita a la Isla del Rey debía hacerse por la mañana (no tenemos aun acometida eléctrica en todas las salas). Por la tarde la humedad de estos días invadía la Isla y recordamos que somos el punto más oriental de España, es decir, donde el sol se pone antes.

Cierre definitivo del programa ,con pequeños retoques, el miércoles 11. Habíamos resuelto el tema de los transportes por el apoyo de los Yellow Catamarans, utilizando como segundo muelle el de Fontanillas como “cordón umbilical” para el transporte de voluntarios, invitados y servicios. Como hacemos siempre no solo convocamos a los voluntarios, sino que aceptamos la demanda de quienes querían acompañarnos. ¡De ahí que nos juntásemos mas de 150 personas sobre la Isla! Desde luego bastantes mas de los que se presentan cada domingo de invierno a las 0830 en Fontanillas para trabajar. Control exhaustivo de listas; temprano despliegue policial; presencia de tedax y perros adiestrados husmeándolo todo. Los GEAS de la Guardia Civil controlando el fondo marino.(Por cierto encontraron una moto y una lavadora en Fontanillas que un dia sacaremos del Puerto. No era dia para pedirles que nos reparasen la tubería de agua que un barco de Grimaldi partió en dos el pasado 27 de diciembre). En resumen, protocolo riguroso y necesario. Luego el jueves 12 todo bien, cumpliendo horarios e itinerarios en un ambiente relajado y cordial. La prensa, especialmente el diario “Menorca”, lo reflejó muy bien. Una sencilla copa de vino servida en la Cantina, tras una breve visita a la galería de Hauser&Wirth, sirvió de broche final para contactos de los Reyes con los presentes. En su dedicatoria plasmada en nuestro libro de honor, el Rey nos habla de una “visita emocionante”; de “valores como la solidaridad y la voluntad de concordia”, resaltando la valía de este tipo de “iniciativas sociales y culturales nacidas de la sociedad civil” Día para recordar en nuestra ya veterana historia, que vino a reforzar nuestra cohesión como grupo y que nos anima a seguir superando las dificultades que sobre la marcha también se señalaban, aunque no era tampoco día para reivindicaciones. ¡Gracias Majestades! ¡Enhorabuena voluntarios!



Luis Alejandre Voluntario