Calle Fornells de Mahón, convertida en una pista de Fórmula 1

El 9 de Octubre del año 2021, en mi sección mochilera des Diari-MENORCA, publicaba un artículo titulado:

“«ACERA INTRANSITABLE DE LA CALLE FORNELLS, DE MAHÓN» Los escritos/reportajes mochileros, publicados en Es Diari, suelen tener efectos contagiosos por parte del lector. Con fecha 11 de Setiembre del presente año 2021, publicaba <<Es Diari>>, el titulado <<Donde hay gallo no canta gallina> >: Uno de los párrafos era el siguiente: <<...En la calle Fornells, donde está ubicado el Centro de Salud Dalt Sant Joan, de Mahón, los vecinos también tienen que aguantar las molestias de los gallos/gallinas que campan a sus anchas, en la misma acera donde está ubicado provisionalmente los controles Covid...Esto lo he vivido en mis propias carnes, con un control rutinario, que la acera estaba llena de gallos y gallinas, con una persona que les daba comida...Seguramente no era un vecino de la zona...>>.

Vecinos de la calle Fornells, estuvieron encantados de tal denuncia y varios de ellos, contactaron conmigo a través de M.L., conocido mio y residente en esta zona, referente a una de las aceras que está intransitable para los peatones...Tengo que puntualizar que he tenido que ir varias veces a que me hicieran la prueba del Covid, en las carpas que están enfrente mismo del Centro de Salud Dalt San Joan y pude comprobar que dicha acera estaba hecha un desastre...Excursión pertinente con M.L. recorriendo la misma del principio al final.” (sic)

Vamos a la actualidad pura y dura, porque he recibido un correo electrónico de E. que paso a reproducir: “Bon dia, en relació a l’article d’avui sobre els “zebra”, desig que tu que ets un “influencer” aconseguissis allò que jo no he aconseguit amb els escrits i mails que he enviat al nostre Ajuntament.

Al carrer Fornells, a part d’estar indecent pel que fa a les aceres, és perillosíssim creuar el pas de vianants que hi ha just devora la rotonda pintada, a la cruïlla del carrer Fornells amb Cronista Riudavets, perquè els vehicles baixen des del Centre de Salut, fent F1, he vist 2 vegades que han envestit cotxos sortint de les cotxeries, una altra vegada davant ca meva, un cotxe es va empotrar contra un arbre, i sobretot una vegada que travessàvem amb el meu nét, en el pas esmentat, vam haver de fer un bot perquè el cotxe no es va aturar.

Supos que tothom t’escriurà per motius de denúncia, però ara crec que l’únic recurs que me queda és comentar-ho amb tu per si tenc oportunitat de presionar. Salut!!”

Aproveché la visita a un amigo que vive en la zona, para comprobar in situ, lo que me comentaba E. de lo peligroso que resulta este tramo de calzada, por la velocidad que bajan muchos coches, sin respetar los 30 km de velocidad máxima, vatuadell cent llamps, mas de un conductor le importa un carajo que haya una rotonda (pintada no de obra), pasando por encima de ella...¡Mal! Recomendamos a los mandatarios de Dalt la Sala, tomen las medidas pertinentes para pacificar el tráfico, que es mucho, para evitar alguna desgracia personal...Dicho esto, lo que denunciaba el año 2021, la acera y las gallinas, sigue igual, aceras intransitables y gallos y gallinas campando a sus anchas. ¡Mal!

Ya que estamos con temas de circulación, M. me comenta que el cruce de las calles Pedro Maria Cardona y Sínia Costabella, con la Avenida J.A. Clavé, la mayoría de las veces cuesta a los vehículos, integrarse en la avenida, una de las entradas a Mahón, con mas circulación...aquí no es una zona peligrosa para los peatones, pero pensamos que instalando un semáforo, sería la solución. Dicho queda!.

Caminando desde el Cementerio mahonés, hasta los Institutos y el Club Tenis Mahón, no se puede ir a más de 20 Km. Hora, he sufrido en mis carnes, que la mayoría de conductores, les importa un carajo respetar dicha velocidad, los peatones nos la jugamos caminando por la zona, pintada de rojo. ¡Mal! Solución, guste o no guste, un radar fijo controlando las 24 horas...otra calzada, que muchas veces parece una F1, menos mal que es imposible que haya adelantamientos...Los dos radares, uno en Vía Ronda y el otro en el Poligono Industrial, buen recordatorio para quedar jodido, foto sobre la marcha y te cobren la multa i fa seny, per no fer infraccions de circulació.

Apreciado lector, lo dejamos por hoy para no cansarte leyendo, deseando se solucionen los tres temas de circulación, comentados...Que alguna alma caritativa que tenga en su vivienda/finca gallineros, acoja las gallinas y el gallo, los vecinos lo agradecerán...El tema de las jodidas aceras, ya lo recordaremos en próximas ediciones, en especial la calle del señor C. Fort de l´Eau.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com