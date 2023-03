Tubería aérea del emisario de Mahón y Es Castell en el Castillo de Sant Felip

Pocas cosas hay más agradables que acercarse a visitar el castillo de San Felipe de Es Castell. Ver sus túneles, los restos del impresionante castillo español del siglo XVI que se levantó para defender el Puerto por el rey Felipe II y que otro monarca español, Carlos III, ordenó destruir para que ninguna otra potencia anhelara dominar esta isla de Menorca, y el hermoso paisaje que se domina desde este paraje, hace que esta visita sea imprescindible para conocer mejor la isla y su historia.

Pero cuando accedes al recinto de esta fortaleza, lo primero que te llama la atención es un tubo de fibrocemento que discurre en paralelo a la carretera de servicio del complejo. Si preguntas al guía, te dirá que es el emisor de aguas residuales de las poblaciones de Es Castell y Mahón. Y si continuas el interrogatorio, te comentará que se instaló en 2004, para sustituir al que discurría desde treinta años antes por una de las galerías del castillo, con carácter provisional.

Obviamente tu siguiente pregunta será que por qué aún no se ha sustituido por un trazado que no estropee el paisaje de este monumento. La respuesta será un levantamiento de hombros y una expresión de duda, pues, según él sabe, tanto el Consell Insular como los ayuntamientos afectados, no han decidido a día de hoy el trazado definitivo.

Y ante la siguiente pregunta lógica ¿Y cuándo lo van a decidir? Llegará el segundo levantamiento de hombros, esta vez un poco más exagerado y escéptico, y una respuesta aún más lógica: Ya se sabe que las cosas de palacio van despacio.

Y mientras tanto seguiremos disfrutando del castillo de San Felipe e intentaremos no mirar a la dichosa tubería que tanto afea el paisaje.

Con fecha 3 de Diciembre del pasado año publiqué en Es Diari MENORCA, el artículo titulado: «Algo se mueve en el Castillo de San Felipe»... un grupo de los voluntarios de la Isla del Rey, un día determinado nos desplazamos a nuestro vecino del puerto de Mahón, el Castillo de San Felipe, que juntamente con otro grupo de voluntarios de este entorno, trabajando de valent, desbrozar y podar la vegetación que había invadido este monumento histórico de nuestro puerto...

El general de División Fernando Luis Gracia Herréiz, comandante general de Balears, definió recientemente la zona de Sant Felip, juntamente con La Mola, como «el mejor lugar del mundo», y señaló que su recuperación para la explotación turística representaba una «oportunidad maravillosa» para crear realmente marca Menorca. «La capacidad de impulso de los poderes públicos es necesaria para dar el encaje que necesita este tipo de proyecto, pero sobre todo creemos que es importante que por parte de la iniciativa privada se ayude para impulsar todas las iniciativas que tenemos en mente. Y en ese ámbito se circunscribe, reitero, la visita de los representantes de la Fundación CEOE. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de exponerles nuestros proyectos, nuestras ideas, han estado con nosotros también los representantes de las entidades empresariales de Menorca con la idea de empujar el proyecto», afirmó.