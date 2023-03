Lo llevaba escrito, advierten los concejales del PSM en Ciutadella. Por tanto, deducen, sabía lo que quería decir. La candidata del PSOEa la alcaldía de Ciutadella, Carol Cerdà, que fue concejal durante el mandato 2015-2019 y que hoy no forma parte de la corporación, dinamitó el gobierno municipal de Joana Gomila en la presentación de los ‘número 1’ del PSOE en Es Mercadal.

Cerdà, que desempeña la dirección insular de Personas Mayores, Dependencia y Diversidad Funcional, proclamó que «no se puede seguir con las políticas que hemos tenido estos últimos cuatro años». Idéntica frase a la pronunciada, unas horas antes en Ferreries por el candidato del PP a la presidencia del Consell, Dolfo Vilafranca, en el acto donde se dieron a conocer los ‘números 1’ del PP-Menorca para el 28 de mayo.

La candidata socialista a la alcaldía de Poniente, criticó «los cuatro años de inactividad en Ciutadella, que no nos podemos permitir». Cabe preguntar por qué lo ha permitido el PSOE, a cuyos concejales exoneró de la inactividad por «su trabajo ingente». Trabajo que deberían explicar y también por qué no repite quien encabezó la lista socialista el 2019, Noemí Camps, a la que Cerdà excluyó expresamente de su personal relación de agradecimientos.

Con el gobierno municipal que ya había saltado por los aires, Carol Cerdá disparó contra quienes eran socios y se han transformado en adversarios: el responsable es el PSM, un partido «anclado en la política del no», remachó.

Un discurso-puñetazo que ha sido recibido con sorpresa y malestar en Més, donde se preguntan si es compartido por Susana Mora y Héctor Pons. «Porque -insisten- lo llevaba escrito, Carol Cerdà no improvisó en Es Mercadal».

Al Parlament sí se puede



La alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marquès, ha cambiado de opinión. El 12 de enero, quien fue secretaria de Marc Pons en el Govern durante la legislatura 2015-2019, anunció que no optará a la reelección en las elecciones del 28 de mayo.

La primera edil santlluïsera afirmó aquel día que «ser alcaldesa de mi pueblo ha sido el mayor orgullo que he vivido, pero exige una dedicación total que por circunstancias personales no me puedo comprometer a seguir dando en la próxima legislatura». Añadió Marquès que «alcaldesa se es cada hora del día, los 365 días del año, y cuando acabe este mandato y mi compromiso como alcaldesa, necesito dedicar más tiempo a mi familia».

Ha cambiado de criterio Carol Marquès, porque ahora aparece en el cuarto puesto de la candidatura del PSOE al Parlament por Menorca, que encabeza su mentor y profesor. Cabe esperar que la alcaldesa de Sant Lluís aporte la ‘dedicación total’ a las funciones y responsabilidades de diputada autonómica, en caso de salir elegida, que no puede garantizar para un segundo mandato municipal.

Naturalmente, los incombustibles, inagotables e imperecederos Damià Borràs y Pilar Carbonero se imponen, en el segundo y tercer puesto de esta lista socialista, a los jóvenes diputados Joan Mascaró e Irene Triay, relegados a los puestos 11 y 12, respectivamente. Habrá que preguntar cómo se conjuga el verbo renovación en la sede insular del PSOE-Menorca.

Marc por Micky

En febrero de 2021 Miquel Company salió del equipo de gobierno de Susana Mora para relevar a Marc Pons en el Govern de Francina Armengol, cuando el entonces conseller de Vivienda y Movilidad -cuota del PSOE menorquín en el Govern- fue nombrado jefe de gabinete de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Company, que ha padecido el síndrome del ‘político menorquín en Mallorca’, pone un punto y aparte a la vida pública para emprender una nueva trayectoria en ámbitos fuera de las instituciones.

Hace semanas que el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura había comunicado a Armengol y Susana Mora que no concurrirá a las elecciones del 28 de mayo por motivos personales -como dijo en enero Carol Marquès- y para emprender una nueva etapa que no pasa por la política.

El conseller Company estaba llamado a encabezar la candidatura del PSOE al Parlament por Menorca. No aceptó, y también rechazó ser el ‘número 2’ en la lista de Susana Mora al Consell, puesto asignado finalmente a Eduardo Robsy, otro ‘hombre’ de Marc Pons, que sitúa a personas de su plena confianza en diferentes espacios.

Incógnitas

Mientras el PP y el PSOE ya han presentado sus cabezas de lista y cierran candidaturas, persisten las incógnitas en las listas con las que concurrirán en Menorca tres formaciones: Ciudadanos, El PI y Vox.