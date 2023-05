Un esclavista maonès és el protagonista de L’afortunada vida de Martí Olivar, la darrera novel·la de Josep M. Quintana, inspirada en un personatge real, Antoni Vinent Vives. Com explica l’autor en el seu blog, Vinent fou un prohom que va fer fortuna als anys trenta del segle XIX com a capità de vaixells negrers que traficava entre el golf de Guinea i les possessions espanyoles a les Antilles.

Igual que Vinent, Martí Olivar va arribar a establir una factoria negrera a l’illa de Corisco, fins que la persecució de la marina britànica contra el tràfic d’esclaus els va forçar a abandonar aquesta activitat. Quintana assenyala que la història que es conta a la novel·la “és pura invenció però transcorre molt fidelment en el marc de la política espanyola del seu temps, de manera que el lector pot seguir, tot llegint els avatars de Martí Olivar, el procés de l’esclavisme a Espanya i les complicitats dels polítics espanyols i dels terratinents cubans en el manteniment del tràfic fins a gairebé a finals del segle XIX”.

La novel·la comença quan el protagonista és ja un personatge respectable que viu a Madrid i espera la designació com a senador vitalici per part de la reina Isabel II. Aquesta prebenda li arriba un matí de desembre de 1864, en què la capital s’havia despertat coberta per una fina capa de neu. Després de ser felicitat i besat per la seva dona i les dues filles es retira al seu despatx i corprès per l’emoció tanca els ulls i es veu amb divuit anys sobre la coberta d’un vaixell, capitanejat pel seu germà, entrant un dia de maig de 1827 al port de l’Havana.

Serà en aquell viatge a l’illa antillana on Miquel Vidal un altre maonès l’introduirà en el tràfic d’esclaus, un negoci que havia crescut en proporcions gegantines ja que l’agricultura cubana de producció de sucre, tabac i cafè es basava en la mà d’obra esclava.

Avançant i retrocedint en el temps sense que el lector es perdi, la novel·la reconstrueix amb bon pols narratiu i elements d’intriga la carrera d’empresari d’èxit, polític ambiciós i cristià exemplar d’un Martí Olivar que seguirà al peu de la lletra el consell del seu mentor Vidal per fer-se ric i poderós: “cal que desterris la por del teu univers vital i que t’oblidis de la misericòrdia”.

A més d’una història d’ascens social sense cap mena d’escrúpols, L’afortunada vida de Martí Olivar documenta els horrors i la barbàrie del tràfic d’esclaus, que va continuar durant bona part del segle XIX malgrat la persecució britànica contra aquesta pràctica arreu del món després que el Parlament de Londres la va prohibir l’any 1807.

Fidel a la seva filosofia sobre la novel·la històrica, Quintana incorpora personatges reals a la trama, alguns d’ells de Menorca, i situa pedagògicament l’acció novel·lesca en un context ajustat als esdeveniments de l’època.

L’afortunada vida de Martí Olivar

Josep M. Quintana

Nova Editorial Moll

279 pàgines