Amantes del baloncesto reunidos a manteles en Es Mercadal

El doctor Toni Castelló Sabater, hace un par de meses me comentó por correo electrónico, estaban organizando un encuentro de veteranos amantes al deporte de la canasta, preguntándome si estaba interesado en asistir... Respuesta rápida por mi parte, encantado que lo retoméis esta buena iniciativa, quedando a la espera de que me indicara la fecha... Confirmaron, población y restaurante: 20 de Mayo pasado, en Es Mercadal y ágape en el restaurante Jeny, precio del menú y trasporte en bus... vatuadell cent llamps, encantado de no tener que conducir mi coche, o sea, poder tomar un par de cañas, un par de copas de vino y chupito de orujo... si los agentes de tráfico, nos pararan podría soplar tranquilamente, ya que no conducía el bus, por cierto el conductor buen profesional y muy simpático... Recogió varios comensales en Sant Lluís, nosotros en la estación de autobuses de Mahón, recogida pertinente a los de Lô y con puntualidad británica llegamos a la parada de Mercadal... otros comensales en bus que había salido de Ciutadella, parada en Ferreries, recogida pertinente y cap es Mercadal. Buses contratados a la compañía Central de Autocares, ¡Bien!

En el bus tuve de compañero de asiento a Felipe Pons Ortega, que con su hermano Miguel «Tito», jugué con La Salle varios años, recordamos tiempos pasados, nos intercambiamos fotos (esto de internet es la leche). Este mes hacía cuatro años tuvimos sa primera trobada de gent des basquet.

Publiqué con fecha 17 de Mayo del año 2019, en «Es Diari» el artículo: «Recordar es volver a vivir» «Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces.» Esta frase es del poeta latino de la antigua Roma, Marco Valerio Marcial.

Hace varias semanas, me llamó mi amigo Marcial Camps Torres, para comentarme que estaban organizando un encuentro, o sigui, una trobada, de antiguos jugadores de baloncesto, que militaron en todos los clubs insulares de nuestra Isla… la franja de los años 40 a los 60, punto de encuentro no en una cancha de básquet, sino en el restaurante La Minerva, para degustar un menú especial de mediodía. Los organizadores en un principio fueron mi amigo Marcial y Miquel Torres, incorporaron en esta tarea a Rafel Cortés, de Ciutadella y Vicente Petrus, de Lô… punto de reunión en Fornells para desayunar, convocan para organizar el evento, a Felipe Pons, Lluis Soriano, Guillermo «Memo» Mercadal, Nando Pons, Joan Fanals, Anfiano Coca y como no podía faltar Pedro Pérez «Pedrín»… es berenás eran sempre a base de panets fregats de tomatic i formatje tendre a la planxa en taperas.

Sábado 4 de Mayo, en la Minerva hubo una invasión de baloncestistas, desembarco procedente de prácticamente toda Menorca, los medios: autobús, coches particulares y los más cercanos con el coche de San Fernando, o sea, a pié… el total fue de 154, la mayoría jugadores, algún árbitro, así como antiguo presidente y varios entrenadores, tanto técnicos como físicos. De los 154 el de más edad era Francisco Elías «en Paco París» con sus bien llevados 90 años… la suma total de años fue 10.625… una media de 70 años.

Mi sincera felicitación, repito, a los organizadores y como no a Lázaro de La Minerva, por la deliciosa comida.

Por la tarde, o sigui es fosquet, la mayoría asistieron al último encuentro liguero en Mahón del Hestia Menorca, ya que la junta directiva nos había invitado previamente. Agradecemos este detalle y deseamos en bien de este bello deporte un éxito para la temporada venidera… manteniéndose en LEB Plata o si en posible el salto a la LEB Oro… la afición es merecedora de ello.

Termino como he empezado ya que en la entrevista en la COPE, a Rafel Cortés, por cierto muy interesante, Miquel Ángel la acabó con la frase: «recordar és tornar a viure».Este año habían puesto el listón por la parte baja de 55 años y per dalt cap pega de tope, faltaría mas. El total de comensales, entre ex: jugadores, entrenadores, directivos, árbitro, fueron 123...En principio había mas de apuntados y por motivos de salud no pudieron asistir...los encontramos a faltar, esnif...Este año la persona de mas edad era Ricardo Arguimbau, con 92 años muy bien llevados...lo recuerdo yo de joven, jugando de extremo, en el C.D. Alcazar, el otro extremo era Sebastián Cladera (epd)...dos grandes del baloncesto Balear.

Me comenta Miquel Torres, que siempre que se reúnen, dejan el asiento libre donde se debería sentar Marcial Camps Torres, depositando la camiseta n.º 5 del C.D. Alcazar... Amigo Sial, descansa en paz donde estés, seguro que te preocuparás de este Lugar, esté en perfectas condiciones, como hacías con nuestro Mahón... muchas veces me recomendabas excursiones mochileras, para publicar en nuestro Diari MENORCA... Cuando veo pasar por el puerto caminando al doctor Castelló y Fernando Gornés, hecho a faltar la imagen de los tres.

El pasado lunes pasado coincidí en el Ateneo de Mahón, con motivo de la conferencia organizada por «Iniciativa por Mahón», con mi amigo arquitecto N.P. y me preguntaba porqué en cada artículo pongo la frase «vatuadell cent llamps», respuesta mía, por haber vivido en Mallorca durante 9 años, en mi época profesional... lo entendió en seguida. Gracias apreciado N. por leerme... si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

