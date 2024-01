Avui és Sant Silvestre. Amb aquest aire de comiat que té l’any vell, és un dia molt poderós en tots els sentits i per a tota classe d’encanteris i rituals màgics. Amb les dotze campanades de l’any nou les bruixes es reuneixen i no aturen de dansar mentre el dimoni renova els pactes amb elles. La nit de Sant Silvestre i Santa Coloma, és l’últim dia de l’any i bruixes i bruixots van a la muntanya a la recerca de plantes màgiques. S’ha considerat aquest sant com un protector de les cases contra esperits diabòlics.

ANY NOU, VIDA NOVA. Dimecres dia 3, és Sant Daniel, patró d’aquells que volen saber noves de familiars o amics que estan lluny. També és invocat per arreglar matrimonis que estan en camí de trencament i patró dels caminants. Dijous la lluna arribarà al quart Minvant a les 04 hores i 30 minuts a Balança amb calmes de gener preocupants. Enguany arribarem a Sant Antoni amb sequera. Els sembrats, farratgeres i pastures moren sense força ni verdor. Divendres, dia 5 arriben els Reis d’Orient, d’acord amb la tradició popular. EL DIA DE L’EPIFANIA ES VEUEN LES ESTRELLES AL MIGDIA. Sempre hem rebut els Reis amb una bona cavalcada, mentre ells ens apedreguen amb caramels i rialles. Dissabte celebrarem l’Epifania i ja se sap que pels Reis el dia creix a poc a poc. Som als dies adequats per fer clots, sembrar, empeltar i treballar els arbres fruiters de fulla caduca, especialment l’albercoquer i la pomera. També se sembren tarongers, llimoneres i pereres. Temps enrere, a la nit del 5 de gener, es posaven les sabates al balcó i dins un paner el gra i les garroves destinades als camells i cavalls reials. PER REIS EL DIA CREIX UNA PASSA DE VELLS. L’endemà, al costat de les sabates i del paneret buit, trobaven mandarines, taronges i alguna jugueta senzilla, però sense veure els reis, ja que als menuts se’ls deia que passaven de nit. I és que abans no es feia tanta cavalcada com es fa actualment. Allò era una nit de la il·lusió -i ara possiblement també- però ha perdut l’encant que tenia abans. S’acaben de treure pel nou 2024 els «comptes de Salomó», «dies d’encoure» i «pactes de Nadal».