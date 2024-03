IMÁGENES E HISTÓRIAS CIUDADANAS Y BANDAS DE MÚSICA

A la avenida Menorca de Mahón, habitualmente voy con el coche buscando aparcamiento; donde no hay problema es en la parte derecha, vatuadell cent llamps, claro es zona azul o sea de pago, en la parte izquierda si hay uno libre, en seguida es ocupado, porque no se paga...las calles convergentes a derecha e izquierda, no son zona azul, pero complicado de coj...encontrar aparcamiento libre.

Estos días, a consecuencia de haber cerrado definitivamente la peluquería, donde era cliente desde su apertura, he ido a la que mi esposa y varios nietos acuden habitualmente, la cual está ubicada en la calle Maria Lluïsa Serra. Día D y hora H… cap a que me pelin per primera vegada. Siempre tengo la costumbre de ser puntual, como el tiempo era muy agradable me senté en uno de los bancos muy cerca de la <Barber Shop>, como no podía hacer de menos me salió la vena mochilera. La parte de la izquierda de esta calle es salida a la Avenida Menorca, igualmente que la parte derecha...me pude fijar en pocos instantes varias infracciones de tráfico rodado, coches, motos, furgonetas de reparto, entrando contra dirección procedentes de la avenida Menorca y de la parte derecha de la calle Maria Lluísa Serra. Recomiendo a la autoridad municipal competente, instale cámaras para “pescar” a los conductores que hacen estas infracciones. Por supuesto multa y retirada de carnet. Para entrar al centro de nuestra ciudad, tienes que estar autorizado, o tendrás una denuncia al canto, ya que han instalado cámaras, una donde están los bancos de madera, de la avenida Menorca, estaría bién i faría seny. Apreciado lector, seguro que te preguntarás que tal mi nuevo peluquero V., ¿o no? ...encantado del servicio y de conocerle. Uno de los colaboradores mochileros, es mi amigo J. S. un alemán afincado en Mahón, desde hace muchos años, suele ir a caminar a primera hora del día y reciente me ha enviado unas fotos, de los cubos de recogida de basuras del puerto de Mahón, esparcidos encima de la acera…suelen ser imágenes habituales que solemos ver a los que nos gusta bajar a nuestra preciosa rada portuaria. Otra imagen recibida de su parte es del aparcamiento municipal, del Paseo Marítimo, convergente con la Avenida Fort de l´Eau, donde podemos ver una gran cantidad de autocaravanas, que según me informa hay muchas que llevan varios días sin moverse… podemos ver alguna en la misma avenida Fort de l´Eau, también en el aparcamiento del cementerio de Es Castell. Sería interesante que los Ayuntamientos de Menorca, acondicionaran aparcamientos para este tipo de vehículos, con sus correspondientes servicios sanitarios, etcétera. La policía local, según comentan tiene una plantilla corta por lo que es nuestra ciudad, sería necesario ampliarla para tener más efectivos que vigilaran nuestras calles, evitaríamos ver como muchos ciclistas y patinetes van contra dirección, por calles peatonales, encima de las aceras, no estoy exagerando es la pura realidad. Estamos a punto de finalizar la Semana Santa, como mi etapa de cofrade se acabó hace un par de años, he seguido las procesiones de nuestra ciudad; es justo y necesario felicitar a las bandas musicales que han acompañado a los pasos de las diferentes Cofradías, pero principalmente la Agrupación Musical Virgen de Monte Toro, ya que tengo a mi nieto Diego, que es uno de los componentes, que han actuado como si fueran profesionales…llevan muchos meses ensayando. Bravo por todas ellas…si vivim bandas mosicals escoltarem. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com