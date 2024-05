El refrany diu «fins al 12 de maig, l'hivern no diu, me'n vaig». Podria ser l'equivalent lògic del refrany castellà que recomana que fins «el 40 de mayo no te quites el sayo». Al maig, sembla que l'hivern deixa d'existir. Els refranys no enganen, com els d'avui, que se celebra la festa de l'Ascensió. Coincideix amb Sant Pancràç de Perpinyà, advocat per a la feina. S’intueix el pròleg de l’estiu. Les fredors s'han acabat de moment. Dimecres, dia 15, és Sant Isidre Llaurador i la lluna arriba al quart Creixent a les 13 hores i 48 minuts a Lleó.

PER SANT PERE REGALAT O TOT EIXUT O TOT BANYAT. Demà dilluns fa la festa Sant Pere Regalat, patró dels toreros. Amb el seu refrany no hi podem estar més d'acord. S’han d’aclarir els planters, com més aviat millor. Recordarem que per fer una bona verdesca l’horta agraeix l’aigua. És una paraula guapa aquesta de la «verdesca». Va del conjunt de branques fullades dels arbres i plantes, l'enramada, fins al conjunt d'herbes, de vegetals verds, allò que en castellà en diuen la verdura. També significa aquella verdor que fa referència a les coses sexuals i obscenes que els etimologistes fan derivar de verd. PER SANT MATIES JA SÓN BEN LLARGS ELS DIES. Dimarts, dia 14, és Sant Macià o Maties, l'apòstol reserva, el qual va patir una enutjosa mobilitat al calendari. I dimecres, Sant Isidre Llaurador, patró dels agricultors i de l'activitat al camp, que també protegeix de la sequera. El refrany assegura que «Sant Isidre Llaurador, s'enduu la pluja i ens duu la calor». Però pot ser que enguany encara plogui, la qual cosa ja no sol ser massa convenient, sobretot pels sembrats que puguin quedar encara sense recollir. SANT ISIDRE ASSOLELLAT, BLAT ALT I GRANAT. Diuen que al maig el dia s'allarga i el graner s'escurça. Pel maig, grana l'ordi i grogueja el blat. Es prepara tot el necessari per a la collita del cereal: envasos, netejar magatzems i decidir el futur de cada tipus de gra. Divendres, dia 17, arribarà el torn de Sant Pasqual Bailó, que protegeix als desmemoriats, que són molts i viuen tan confiats. Entre les feines del camp que es poden fer: sembrar albergínies.