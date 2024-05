Quan plou per Sant Felip, l’home pobre no necessita al ric, diu el refrany. El mes de maig es troba a la recta final i avui hem de recordar a Sant Felip Neri, patró dels humoristes. Que també és invocat contra el reuma i protegeix els infants. El refrany d’avui és tota una sentència. Per contra, els homes rics sempre necessiten als pobres. Hi ha un vell comportament atmosfèric, que duu pel camí de complir-se i del qual se’n poden treure moltes conclusions. A finals de maig, dels niguls neix el sol i de les tempestes la bonança. Retornaran els dies de calor.

LA GELADA DE SANT FERRAN I SANTA PETRONIL·LA ELS FRUITERS REQUISA. Aquests dies són els 30 i 31 de maig, i per terres de Lleó diuen que resulten terribles per als fruits. La lluna, dijous dia 30, se situarà en el quart Minvant a les 19 hores i 13 minuts de l’horabaixa a Peixos. El temps dominant farà un pas gros cap a l’estiu. Dissabte que ve comença el juny i quedaran únicament tres setmanes de primavera. Un dia abans, divendres dia 31, serà Santa Petronil·la, patrona dels viatgers. DIES DE MAIG, DIES DEL DIABLE. Convendrà arrabassar les patates i collir les cebes, faves, ciurons i altres llegums. S’han d’esquitxar les vinyes, regar els tarongers i caquiers i trasplantar les cols florides de Tots Sants. S’han d’arrencar els alls que no són «paus». Si teniu arbres trasplantats, no oblideu, de tant en tant, de donar-los una regadeta. Encara es ben viu el costum de molta gent de sembrar, segons la terra, hortalisses i melons. En lluna minvant es poden sembrar i plantar lletugues, empeltar de muda o placa les oliveres i es poden els cítrics. 2 JUNY BRILLANT, ANY ABUNDANT. Seria apropiat binar els planters de fruiters, desbrossant i aclarint l’excessiva vegetació. S’han de vacunar els xotets i els porcells. Es sembren llavors de washingtònia i altres classes de palmeres. Se sembra tota classe d’hortalisses d’estiu, sorgo, gira-sol i remolatxa. Es posa sofre i fems a les tomatigueres que es llauraran. Aquest mes és el més bo per la recollida dels farratges per conservar, tant en garba d’avena com en ensitjat.