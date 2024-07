Avui és Sant Fermí, patró de boters i tractants amb vi, que ha guanyat molta fama gràcies als bous. Sant Fermí, també és el patró dels navarresos. Aquest sant ha guanyat molta de la seva popularitat gràcies als «encierros». En la seva festa s'hi mesclen diverses tradicions: el martiri de Sant Sadurní, o Sant Cerní amb els braus recordats als encierros i el seu degollament, recordat mitjançant el mocador vermell que els mossos duen al coll. A França el veneren el 25 de setembre, però això a Pamplona -si t'ha d'enfilar un miura- no serviria gaire.

PER SANT FERMÍ, LA CALOR SAP LLATÍ. Amb la lluna nova, recentment estrenada, el quart creixent no arribarà fins diumenge que ve, dia 14, a les 00 hores i 49 minuts a Balança. Pronòstic de cel estirat. Dimecres arribarà una de les festes més sonades de la setmana en honor de Sant Cristòfol, màrtir llegendari, patró dels viatgers, conductors, estibadors i verdurers. Protegeix contra la mort sobtada i el calabruix. Es Migjorn Gran celebrarà Sant Cristòfol de ses Corregudes.

SI NO REGUES PEL JULIOL, TOT L'ANY EL CAMP SE'N DOL. Dijous, dia 11, podrem celebrar Sant Benet, patró d'Europa i dissabte és Sant Enric, invocat pels asmàtics. Assegura el refrany que «per Sant Enric suada, mala anyada». El juliol és un mes no massa sobrat de costums i tradicions festives, ja que era l’fèpoca de batre i arreplegar la collita dels cereals i aquesta fou la principal ocupació de tothom. Quan arribava el mes de juliol, temps de garbes a l'era, hi havia molt treball que es feia lentament i que ara es perd dins el record.

AL JULIOL, POBRES DELS QUI ESTAN AL SOL. Aviat ens quedaran sols indicis del que era una garba, un feix d'espigues tallades i lligades, que generalment es compon d'algunes gavelles. Hi havia la garba de vena, d'ordi o de civada ja plena o granada, però no seca, que es donava al bestiar. Avui hi hauria moltes persones que li donarien un vencill i no el sabrien ni fermar. Les dimensions i pes d'una garba de blat o d'ordi eren molt variables. De nou gavelles a Santanyí, de vuit a dotze per Manacor i Artà. I de vuit a deu a Ciutadella o Ferreries.