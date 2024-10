En temps antics, aquells que entraven a la torre de les quatre portes del Llatzeret, només tenien dues vies de sortida. Els més afortunats ho feien per una porta, si superaven la malaltia i la quarantena. En canvi, aquells que no podien sobreposar-se al contagi i morien, sortien per una altra obertura, que donava directament al cementeri de l’illot del port de Maó. Ara, aquesta torre, d’important valor històric, serà sotmesa a un procés de recuperació.

El departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació impulsa la seva conservació. La patent empestada forma un recinte triangular, amb doble murada i tres sectors interiors, amb els pavellons per a contagiats. Així, tothom que entrava al recinte havia de passar per la torre de les quatre portes, que era el punt de control d’accés. Els tres patis que rodegen la torre esdevenien una barrera contra la transmissió de malalties. A part de l’accés de la torre, tenia dues sortides més, el cementiri i la rampa que dona a Cala Teulera.