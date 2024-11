L’olivera plantada per Sant Martí és la que fa l’oli més fi. Demà és Sant Martí, i segons la dita és el dia que el porc deixa de grunyir, perquè el maten. És el patró de la infanteria i dels que han de sobreviure demanant als altres. Divendres, dia 15, hi haurà el girant de la lluna plena a les 22 hores i 28 minuts de la nit a Taure. Pertorbacions i borrasques que també afectaran el Dijous Bo. Divendres arriba al santoral Sant Albert el Gran, patró dels científics, naturalistes, químics, filòsofs i mags. Els estudiants l’invoquen per aprovar un examen. Coincideix en el calendari amb Sant Leopold, noble i patró d’Àustria i de les famílies nombroses.

PER SANT MARTÍ encetarem el vi. S’espera, durant la setmana, qualque ploguda. Es tracta d’una situació molt freqüent. A la tardor, el nostre territori presenta unes zones de contacte entre masses d’aire diferents que, al cap i a la fi, són les que condicionen el clima illenc. La tardor és una terrible confrontació de contrastos. Per un caire el paisatge es despulla de les fulles i per l’altre s’aixeca l’herba als marges dels camins. Les dues cares de la moneda conviuen en uns mesos de lluita. Aquests dies els paisatges illencs han guanyat un aspecte fluorescent. DEL NOVEMBRE enllà, agafa la manta i no la deixis anar. La baixada de la temperatura és un fet. Les al·lusions als meteors propis de l’estació hivernenca seran presents en el temps de novembre. La saviesa popular ho deixa molt clar. Basta repassar els refranys. A partir d’ara els capvespres seran més curts i les jornades més fresquetes. Ens haurem d’armar de jaquetes. Arriba la fredor i traurem la roba d’abrigar. Durant la major part dels dies que resten de novembre, tota una segona quinzena llarga, els indicis apunten al fet que tendrem un temps molt divers. FINS A NADAL, hivern formal. Dissabte, dia 16, se celebra a Santa Gertrudis, que sol protegir de rates i ratolins. Si el temps no és molt cru, poden plantar-se encara enciams en llocs ben protegits. Les faves calentes se sembren en aquest temps. Tot el cereal s’ha d’haver sembrat. El pagès ha de vetllar per a la conservació del fruit dels seus treballs. També s’hauran de netejar les branques resseques dels arbres. Diuen que «cada gran tempesta, s’anuncia des del vespre».