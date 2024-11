Sábado portuario con luces y sombras

La embarcación del práctico del puerto de Mahón, a primera hora después de la salida del Sol salía con dirección a la bocana, seguramente para asesorar al capitán de algún buque que debía entrar en la rada mahonesa, sería un crucero, porque el de Trasmed ya estaba en el muelle comercial, el «Tinerfe» no, porque el remolcador «Roque S» también seguía amarrado.

El que entraba a Mahón, era el crucero «Europa», un buque relativamente moderno, construido el año 1999 está considerado desde hace tiempo como uno de los mejores buques de crucero del mundo. «Es uno de los dos únicos transatlánticos de lujo que ha sido calificado como ‘5 estrellas plus’ doce veces consecutivas por la ‘Berlitz Complete Guide to Cruising & Cruise Ships’. El ‘Europa’ solo dispone de suites exteriores, el 80 por ciento con balcón propio y algunas incluso con jacuzzi iluminado con vistas al mar. El lujoso buque también cuenta con un exclusivo spa oceánico y una piscina de agua de mar de 15 metros, que puede convertirse en una piscina cubierta con un techo de cristal deslizante. Capacidad de 410 pasajeros» (sic).

Este tipo de cruceros no necesitan proveerse de agua potable, ni dejar basura para que sea traslada a la planta de Milà... En pocas palabras, en mi opinión bienvenidos sean los cruceros a nuestra Isla, cuyos pasajeros desembarcan para visitar nuestra ciudad y muchos van con bus a los lugares interesantes menorquines, como puede ser Ciutadella.

Alrededor de las 10.30 llegó a la zona de la Estación Marítima, una dotación de bomberos creando expectación a los paseantes del puerto; en la terraza del Café Baixamar, dos policías municipales cosa que extrañó a la mayoría, menos al responsable del restaurante cafetería... el motivo es que habían caído unas piedras de tamaño considerable desde el acantilado, habiendo provocado un enorme agujero en su tejado.

Las rocas con un tamaño de alrededor de un metro y medio de largo por unos 60 centímetros de ancho, habían caído en la madrugada de este sábado sobre el tejado del Café Baixamar, en el Moll de Ponent del puerto de Mahón.

Las piedras no han llegado a atravesar el tejado pero sí han abierto un boquete en el techo de un almacén que ocupa la planta superior del inmueble, donde han caído cascotes y han provocado grietas en las paredes. Los daños son materiales y no ha habido heridos. No sé qué hubiera pasado si estas piedras hubieran caído en la terraza cercana donde hay habitualmente una docena de bombonas de butano.

El domingo 17 «Es Diari» publicaba: «Gran parte del acantilado, de donde se desprendieron las piedras, está lleno de matas. No se han desbrozado desde hace más de dos décadas, ni tampoco se han realizado nuevas intervenciones para apuntalarlo, indicaban restauradores de la zona.

Hace tres años, el Ayuntamiento aprobó una inversión de 350.999 euros a ejecutar en 2022, dividida en dos partidas, para limpieza y desbroce de todo el acantilado, de levante a poniente.

La imagen muestra la trayectoria que siguieron las rocas caídas la madrugada del sábado. Se aprecia la gran cantidad de vegetación sobre el acantilado.

La Corporación hizo una modificación de crédito para realizar esta obra tras otro grave desprendimiento de rocas en la Costa de Ronda, pero la obra nunca llegó a ejecutarse. Un informe negativo de la secretaría y de los servicios jurídicos paralizaron esta intervención, al interpretar una cuestión que nunca antes se había considerado.

El alcalde, Héctor Pons, explicó este sábado que el criterio técnico «es que el acantilado no es todo competencia municipal sino que hay tramos de propiedad privada». Aunque sea una zona en vuelo, según ese criterio, es el dueño del inmueble que está abajo, el titular de la parte que llega al acantilado.

«No desistimos de la obra y por ello la hemos presentado al Plan Anual de Impulso Sostenible para 2025», indica Pons. De mantenerse la postura de los técnicos, primero deberán delimitarse las zonas que sean municipales y consensuar con los propietarios los trabajos a realizar. La inversión destinada en 2021 quedó en el remanente. Ahora el coste presentado y aprobado para el ITS asciende a 462.812 euros» (sic).

Hace años, del acantilado que hay detrás de la zona en la que está ubicado el Bar Texas, entre los números 59 y 66 del moll de Llevant, también se desprendieron piedras, a posteriori se consolidó por parte del Ayuntamiento.

Vatuadell cent llamps, señores de Dalt la Sala el refrán castellano «vale más prevenir que curar» lo podemos aplicar sin dudarlo a este reciente desprendimiento de varias piedras de considerable tamaño del acantilado del puerto, más prevenir y más actuar que es vuestra obligación, consoliden de una vez por todas es penya-segat, o sea, el acantilado que esta vez no ha habido desgracias personales, solo materiales que el Café Baixamar ha sido el damnificado.

Si vivim s’’acantilat’ consolidat des Port de Mô veurem, així com es creuers també arribaran aquí.

José Barber Allés

Mochlero

josebarberalles@gmail.com