Però, tant si plora com si riu, lluny és l’estiu. Totes les poblacions de la Mediterrània creuen en els pronòstics de la Candelera. Consideren que el temps que fa tal dia com avui serà indici del temps que farà la resta de l'any. Els seus refranys responen més al desig que s'acabi l'hivern prest que a una realitat meteorològica. El refranyer de la Candelera desborda l'àmbit regional i s'estén per tota Europa. Existeixen els mateixos refranys o molt pareguts en llengua portuguesa, francesa, gallega, castellana, basca o italiana. La Candelera és internacional, i a més, actua de patrona dels electricistes.

PER SANT BLAIET, QUINZE DIES MÉS DE FRED. Hem començat un mes de febrer que té fama de mentider i traïdor per la seva inestabilitat o potser -tal volta- perquè li falten dies. Preparau caramels i regalèssia per anar a les beneïdes de Sant Blai, que exerceix la medicina del mal de gargamella al calendari. Aprofitau la seva qualitat d'excel·lent benefactor per les coses del coll. Sant Blai també és invocat en aquells casos d’infants que tenen dificultat per començar a parlar. És típic beneir els panets o galletes de Sant Blai i també l’oli.

PER SANT BLAI, CONVÉ SEMBRAR L'ALL. És un sant del qual conten, per cert, que temps enrere va ser eficaç protector dels caçadors. Per Sant Blai convé cavar –i sembrar- els alls, sanar els porcells i posar lloques. Encara sereu a temps de fer llenya, perquè no tot el fred ha vengut. Dimecres dia 5, arriba el torn de Santa Àgueda, patrona de les dones i que protegeix d'incendis. Aquest dia la lluna arriba al quart creixent a les 9 hores i 2 minuts a Taure. El calendari pagès recomana sembrar alfabegueres.

SI PER SANTA ÀGUEDA PLOU, QUARANTA DIES MÉS D'HIVERN. Encara trobareu romaní florit de la Candelera, que mesclat amb flor d’estepa blanca i donzell, constitueix un obri-ganes digne de recordar. Colliu fonoll marí, per fer un bon envinagrat, que és molt aperitiu. Podreu sembrar tota casta d’herbes aromàtiques com menta o moraduix. Ara convé donar suplement a les vaques lleteres. Al final del dia d'avui sabrem si queden sis setmanes més d'hivern o no.