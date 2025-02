Recordando a mi amigo Lorenzo Cardona Segui, que e.p.d.

Después de terminar mis estudios, de Oficial Industrial Electricista, cursados en la antigua Escuela de Maestría, de la calle José Maria Quadrado, empecé a trabajar de botones en el Banco Español de Crédito, de Mahón, recuerdo perfectamente este día 2 de Julio de 1962.

Apreciado lector porque está introducción, sencillamente porque fue cuando Lorenzo, siendo más joven que un servidor, cuyo padre trabajaba de cajero, en esta oficina, ubicada delante de la Iglesia de Santa María, se incorporó como auxiliar...si la memoria no me falla, la plantilla era de veintitrés personas, todos masculinos. El director, interventor y apoderado de caja, oficiales, auxiliares, cobradores, ordenanza y botones.

Desde el principio, los dos nos llevamos bien, como con el resto de la plantilla. Se organizaban comidas de compañerismo, una anualmente que era a cargo del banco, muchas veces en Fornells, a Can Burdó, no había menú en aquella época, mejor, ya que el ágape era caldereta de langosta, de las mejores que se hacían en nuestra Isla...Lorenzo más de una vez venía con su motocicleta, una Harley-Davidson (no me acuerdo del modelo), envidia sana ya que Victoriano y un servidor, teníamos cada uno una Vespa 150 S. También nos apuntábamos al torneo de verano de baloncesto, al cual teníamos que incorporar algún conocido no empleado, para completar la plantilla.

En el año 1973, con Lorenzo deje de tener relación laboral, ya que deje el Banco Español de Crédito, para incorporarme a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares...a los 54 años me pre jubilé del Barclays Bank...Una vez a la semana desayunábamos, Joan Llull, Toni Serrado y el que suscribe; recuerdo como si fuera ayer, Lorenzo pasó por la cafetería de Nando, hoy Sa Granja, se paró y nos comentó que en pocos días también lo pre jubilaban, que si era bien venido estaría encantado de formar parte de nuestro grupo. Vatuadell cent llamps, los tres aplaudimos su petición y que estaríamos encantados con su incorporación...De esto hace más de 20 años, de Can Nando, a El Muelle, del puerto y recalamos hace mucho tiempo en el Casino de Sant Climent. De vez en cuando una comida en el Restaurante La Minerva, a la que siempre Lorenzo venía con una botella de un buen vino para Lázaro.

Cada uno de nosotros hemos tenido algún problema de salud, Joan y un servidor, pero nuestro amigo Llorenç, n´Enso, ha tenido varios problemas de salud desde hace muchos meses; ingresado en la UCI del Mateu Orfila, después a planta, bien cuidado por la familia y por los profesionales del hospital, pero jodido de verdad...la última vez que lo visité fue el pasado 28 de Enero, estaba sordo, no podía hablar, conectado a un respirador...por señas se despidió de mí, indicándome que al día siguiente partiría de este mundo.

Estoy delante del ordenador, con un chupito de Cardhu, escuchando a Alberto Cortés, cantando la canción Cuando Un Amigo Se Va, que empieza y termina:

Cuando un amigo se va

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigo.

Querido Llorenç, más de una vez comentamos algún sitio de nuestra ciudad, para un artículo mochilero del DiariMENORCA, pero esta vez no hay derecho, jodido amigo…Te añoramos desde hace tiempo en Sant Climent y por supuesto no te vamos a olvidar.

Apreciada familia, vuestro marido, padre y abuelo, era una buena persona… d.e.p. amic Llorenç.

José Barber Allés

Amigo leal

