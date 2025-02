De petits apreníem a cantar «Ciutadella, terra bella» i afegíem un «tuu...tu...a». Perquè la bellesa és una herència que ens han deixat els avantpassats. Tot i la destrucció de les muralles, la ciutat conserva l’encant d’un nucli històric preciós. La conservació és molt millorable, com va dir Gabriel Julià en un homenatge que li va retre l’Ajuntament. Ja se sap que amb el pas dels anys la bellesa s’ha de cuidar.

La plaça d’Artrutx de la foto és un exemple d’un espai urbà cuidat i millorat amb l’escultura «El secret» de Laetitia Lara, que presideix la font, envoltada de garrovers. Ara a Ciutadella es planteja peatonalitzar la plaça des Born. Açò són «palabras mayores». Per avançar en una ciutat pels ciutadans s’han de prendre decisions, com és la de traslladar la parada de bus de Es Pins. Està clar que la bellesa no es conserva sense fer res.