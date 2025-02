Equipo de restauración ¡Egun on!

Nacido en un caserío del País Vasco y con un montón de apellidos que acreditan tu ascendencia, Koldo, empujados por los vientos del deporte, arribaste a nuestras costas.

Hombre inquieto y de buen talante, participativo y generoso, te enrolaste en entidades que si no lucrativas, son sospechosas porque la felicidad que aportan superar con creces lo primero (menos mal que Hacienda carece de medios para ponderarlas, pero ojo con la I.A.)

Un buen día, por supuesto Domingo, con un sonoro ¡egun on! te incorporaste a esta Torre de Babel, que es sin duda la masa del voluntariado de la Isla del Rey. Hombre de oficio, ebanista, te encuadraste en el Equipo de Restauración, quizás lo definiría mejor la palabra chapuzas. En honor a la verdad, es cierto, que cuando alguien con dominio de alguna especialidad, se aproveche al máximo para arrimarle todo lo que estaba pendiente y algo más.

Domingo a Domingo, año tras año, saludando con un clásico ¡egun on! complementado de un crujiente apretón de manos, animabas el reencuentro semanal, en el muelle de Fontanillas.

Con el paso del tiempo cambiaste de oficio y formando equipo con Cano, lograsteis que fueran transitables todos los senderos adoquinados de los jardines del patio central. Nos seguimos preguntando donde aprendisteis el oficio, uno y otro, pues vuestros currículums, no permiten siquiera intuir la respuesta; futbolista-ebanista, uno, perteneciente a la Benemérito Instituto, otro.

No fue el tiempo capaz de borrar tu sonrisa, que mantuviste hasta el final; no sabías donde estabas ni a que ibas, pero algo te empujaba cada Domingo a venir y la fiel Rafa, tu esposa, no fallaba, ahí aparecías en el muelle y éramos nosotros los que te saludábamos con un alegre ¡egun on!. Cuando finalizada la jornada nos reuníamos para el regreso la pregunta era inevitable ¿Koldo dónde está? ¿alguien ha visto a Koldo? Y acabábamos localizándote en cualquier rincón del Islote dándote un paseo, eso sí, sonriente.

Donde estés ahora, los peones de esta Torre de Babel te saludamos con un cariñoso ¡egun on Koldo!

Equipo de restauración.