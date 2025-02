Aquest diumenge és Santa Apol·lònia, patrona d'odontòlegs i ortodontistes, que protegeix les dents. La descriuen amb una dent daurada penjada pel coll. És recomanable aquest dia menjar truita, per no tenir mal de queixal. Sembla que era una dona madura, malgrat que la representen com una jove i bella verge, que sosté en la seva mà un fòrceps amb un queixal extret. Diuen que «per Santa Apol·lònia, el sol es deixa veure poques hores». Durant aquesta jornada s'han de podar els tarongers i les llimoneres. Bona setmana per esterrossar i fertilitzar els terrenys.

SANTA EULÀLIA ASSOLELLADA, COLLITA DE VI ASSEGURADA. Dimecres que ve, dia 12, podrem celebrar a Santa Eulària, que guarda de febre i té fama de fer canviar el temps, que si és fred i calent a tots posa malament. Sol marcar el millor dia per sembrar les patates i per tallar les canyes. Dimecres hi haurà el girant de la lluna plena a les 14 hores i 53 minuts a Lleó. Algunes brusquines: ploure d'hivern. S'han de començar a arrabassar les patates de cicle curt. Si teniu vinya es farà la recol·lecció de sarments i es posen pelitxons als ceps.

PER SANT VALENTÍ, TRASCOLA EL TEU VI. Febrer és el mes de l'amor i la màgia dels antics rituals sexuals pagans. Divendres, dia 14, hi ha una festa, Sant Valentí, que té el seu origen en les lupercàlies de l'Antiga Roma. Les feien per evitar els mals esperits i purificar la ciutat, un acte anomenat februatio, on es propiciava l'exaltació de la fertilitat. Un ritual de primavera l'origen del qual donà al mes de febrer el seu nom (februa o februarius) i que se celebrava davant les XV Kalendas Martias, equivalents al 15 de febrer.

PER SANT VALENTÍ, L'AMETLER A FLORIR. Sant Valentí no és més que la versió cristianitzada d'una festa pagana convertida actualment en festa anual de l'amor, la luxúria i el desig. Aquest mes, segons el calendari de sembres i feines del camp, és ben apropiat per sembrar ciurons, mongetes, síndries i els porros. S'inicien els empelts i es continua trasbalsant el vi, tot aprofitant els dies clars. Es durà a terme la plantació d'arbres en els clots oberts anteriorment.