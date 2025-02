Recordando el arquitecto Francesc Femenías en la Sínia Costabella

Este arquitecto modernista español, en 1904 es nombrado arquitecto municipal de la ciudad de Mahón, cargo que le permitirá realizar numerosos proyectos de iniciativa pública: Sa Pescadería de Mahón (1927), Escuelas Graduadas, Sa Maestría, Edificio del Depósito de Agua.

Profesor del Instituto y de la Escuela de Artes y Oficios, su estilo arquitectónico cada vez más derivará hacia el modernismo. Junto con el entonces archivero municipal, Francisco Hernández Sanz, inicia un proyecto para el diseño de fachadas de varias casas de Mahón. Producto de esta colaboración serán la fachada de la Farmacia Mir, o la majestuosa fachada modernista de la Casa Mir.

Cuando abrieron la calle de sa Sínia Costabella, por la carretera de Sant Lluís, derribaron dos casas que estaban catalogadas, cuyo arquitecto fue Francesc Femenías y Fábregas, las dos fachadas se reconstruyeron dónde están ubicadas actualmente y así quedaron, como me comenta mi amigo B.M., necesitan un poco de cariño y por supuesto explicar que son, ya que la mayoría de la gente lo desconoce. Estas dos fachadas también hacen esquina con la calle Vicenç Albertí.

Hace unos días A.C. una habitual lectora des Diari MENORCA, me comentó por wasap con las fotos pertinentes, que era peligroso caminar por la acera, por el estado deplorable de las baldosas, parterres,… en la zona están los huertos urbanos, un total de 72 que se entregaron a los adjudicatarios en Julio del pasado año.

Por supuesto mochila a la espalda, teléfono móvil, ya que desde hace años no uso la cámara fotográfica, caminito hacía sa Sínia d´en Costabella…estaba recordando que fui compañero de trabajo en el Banco Español de Crédito, de Juanito Costabella, uno de los copropietarios de la sínia mencionada, el cual fue en su época, un buen jugador de futbol enrolado en el C.D. Menorca.

Subiendo por la acera de la izquierda de la calle del escritor mahonés Vicenç Albertí y Vidal, pude comprobar el mal estado de la misma, siendo peligroso para la andadura; para regresar bajé por la otra acera que está en perfecto estado de revista, claro, es donde están los bloques de pisos. Intenté adentrarme en la especie de jungla, que hay entre los huertos y la calle Sínia Costabella, me fue imposible ya que el camino de entrada estaba intransitable por los hierbajos, que lo único que faltaba es que apareciera Harrison Ford, ataviado de Indiana Jones.

Como decimos… que el Pisuerga pasa por Valladolid, crucé a la otra parte de la Sínia, para adentrarme en la zona recuperada en su día, por el Ayuntamiento; el Diari MENORCA, con fecha 3 de Octubre del 2013, publicaba: «De la degradación a la recuperación paisajística, la Sínia Costabella aspira a convertirse en otro pulmón verde para Mahón y para ello el Ayuntamiento ha iniciado una nueva fase de mejoras que incluyen el derribo de los antiguos almacenes y edificaciones junto al Camí d'en Guixó.» (sic).

Dentro hay un cartel informando: «Sínia Costabella-entorno recuperado-más de 22.000 m2-más de 120 árboles, imágenes de donde estamos y la ubicación del pipican»; Otro cartel roto casi ilegible,…50.000 vasos de plástico, recogidos al contenedor amarillo, gracias por reciclar y cuidar el medio ambiente (de cuidar este cartel nada de nada); una papelera rota tirada en el suelo, enderrosalls a diestro y siniestro, escaleras peligrosas para subir y bajar, sin protección de un pasamanos de madera (por el medio ambiente), una farola de cuatro puntos de luz, hay dos y solo funciona uno, es jodido deambular al anochecer; una escultura realizada por el Instituto Pasqual Calbó i Caldés, con el cartel medio roto, viejos palés de madera tirados, dos registros metálicos de electricidad y agua, desencajados de su sitio con posibilidad de tropezar y caerse, etcétera, etcétera. Llegamos a la conclusión que este tipo de recuperaciones, como informaba Es DIARI, se anuncian a bombo y platillo, fotos de los responsables políticos de la fecha, pero la mayoría de veces hay una falta de mantenimiento, añadido a los gamberros que se encargan de no cuidar el mobiliario urbano; el cartel lo dice bien claro: «La reposición del mobiliario urbano le cuesta al Ayuntamiento 100.000 euros anuales-haced un buen uso».

Apreciado lector, te recomiendo vayas a la Sínia de mi compañero bancario, Juanito Costabella, q.e.p.d. y lo comprobarás con tus propios ojos. Vatuadell cent llamps, comentábamos con mi amigo B.M. que un grupo de voluntarios, al estilo Isla del Rey, sería interesante para poder restaurar, limpiar de hierbajos, la zona donde están ubicadas las fachadas que reconstruyeron de las casas del arquitecto Femeníss; podrías comentarlo a vuestro presidente Luis Alejandre para organizar un grupo de trabajo isleño, pero no me atrevo ya que seguro que estaría de acuerdo, pero, con la condición que me pusiera el mono de trabajo y a limpiar las mamarrachadas de las fachadas, arrancar los hierbajos, conseguir la acera sea transitable, etcétera, pero amigo lector ahora que no nos oye nadie, al carajo la vela y que lo organicen los de Dalt la Sala.

Si vivim sa Sína Costabella, en perfecte estat veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com