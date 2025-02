Per a qui no té tengui un nivell elemental de llengua anglesa, cal precisar que «Go home» vol dir «anau a casa». És un imperatiu, que es pot emprar en moltes situacions a la vida, perquè hi ha gent molt pesada, però que s’ha convertit d’un temps ençà en tradicional consigna de les persones que no es troben còmodes amb el turisme i que preferirien deixar de rebre visitants a Menorca per passar a viure d’altres activitats econòmiques que ara mateix no me venen el cap, per molt que ho intenti.

Repetit tres vegades agafa l’aspecte d’un encanteri de l’estil ‘Bitelchús’, aquell fantasma amb aspecte de persona de seixanta anys sense assumir-ho sortint d’un after després d’un vespre de trot, i que a una pel·lícula s’apareixia si el seu nom era pronunciat tres vegades seguides. Tal vegada qui va fer les pintades pensava que amb aquesta triple repetició els turistes marxarien de cop. No va succeir, encara que ara ho sembli passejant per l’Illa.Tornaran en un parell de mesos per fer un guait per aquí.