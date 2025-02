Reponiendo las palmeras en la plaza de Sant Climent

El precioso y auténtico pueblo situado en el término municipal de la ciudad de Mahón con menos de 1.000 habitantes, arquitectura inglesa y preciosas casas y huertos típicos por su alrededor. Así ven o definen de una manera resumida desde una reconocida revista turística lo que es el núcleo urbano de Sant Climent, situado a pocos minutos de Mahón. La menuda localidad de Sant Climent se urbanizó el año 1817 sobre los terrenos de la antigua garriga de Mussuptà. Realmente, esta fecha tan reciente es la del intento de agrupar de forma estructurada y ordenada una población dispersa existente en la realidad, ya que la zona de la entrañable Sant Climent ha estado generalmente muy poblada, desde la época más antigua. Darse un paseo por esta pequeña población nos transmite pausa y tranquilidad. (sic)

Somos tres amigos que tenemos la sana costumbre cada semana, de desayunar y jugar la partida de dominó, en el Casino de Sant Climent. El pasado miércoles estando sentados en la mesa que habitualmente ocupamos, bocadillos en mano, vimos como un camión tráiler descargaba dos nuevas palmeras en esta emblemática plaza del pueblo de los antepasados de mi esposa Ángeles, donde sus padres Rafel y Magdalena, habían nacido, como dice la revista, en este precioso y auténtico pueblo. Me comenta mi esposa que su abuela había sembrado dos de las cuatro palmeras, en los tiempos de Maricastaña.

Los responsables de Dalt la Sala, están en plena campaña de retirar las palmeras del municipio afectadas por la jodida plaga del Picudo Rojo, que por mucho tratamiento para salvarlas no ha sido posible sacarlas de la UCI; han sido retiradas unas cincuenta, por motivos de seguridad, evitando posibles caídas, en Costa de Ses Voltes, Freginal, plaza Esplanada o en Poligono Industrial …Me comenta el regidor responsable, en el caso de Sant Climent, han decidido retirar las dos que estaban enfermas y reponerlas por unas nuevas…Aplaudimos está acertada decisión municipal.

Desde hace varios días, la carretera que va a Sant Climent, desde Mahón o desde el Aeropuerto, una empresa de limpieza está acondicionando las cunetas de hierbajos, poda de arbustos, para que la circulación de vehículos, sea más segura; todo hasta aquí perfecto, pero vatuadell cent llamps, cuando llegamos a Sant Climent, hay dos señales de tráfico, para reducir la velocidad, la primera obliga ir a un máximo de 50 Km/hora y a continuación otra indicando a 30 Km/hora y control de radar…la primera después de haber terminado la faena de limpieza no la podemos ver, han dejado sin podar un árbol que tapa la visión del conductor, menos mal que en seguida te topas con la de 30 km/h e indicación de radar. Apreciado lector, estás de acuerdo conmigo que esto es falta de profesionalidad.

Cuando tenemos algún viejo enser, como muebles, sillas , butacas, etcétera, si vemos que se podrían restaurar en Mestral, si no lo ven interesante o no es posible, lo llevamos al Punto Verde o sea una deixallerie, pero no dejarlo abandonado con nocturnidad y alevosía, en aceras de nuestras poblaciones o en algún camino o carretera…Fin de semana pasado, viernes para ser más conciso, en la calle Rosario de Mahón dejaron abandonada una vieja butaca orejera, destrozada que fea ohi, cruzábamos a la otra acera por si las flys, forrada en su día de piel de bisonte o búfalo, que el que se sentara se debía pensar que era el protagonista de una película del Far West, el martes seguía perenne como un talaiot…Gamberros e incívicos, otro día llamad al teléfono de recogida de viejos enseres del Ayuntamiento que es gratis, de momento, jjjjj

Me comentaba mi amigo Ll.P. que había dado una vuelta por varias calles céntricas de Mahón, como es carrer Nou, Arravaleta, plaza Reial, carrer Rosari, donde se han convertido en ceniceros las aceras, calles peatonales, el interior de las macetas del mobiliario urbano, cuyos fumadores tiran las colillas, en vez de buscar una papelera una vez apagado…algunos se quejan que hay pocas y no en todas calles…muchos fumadores llevan una pequeña cajita para las colillas, pero alguien le importa un carajo; este pasado jueves entrando en el Centro de Salud Virgen Monte Toro, una joven teniendo una papelera a su alcance provista de cenicero, termina de fumar tirando la colilla a la acera…con educación le recriminé esta incívica acción.

Si vivim, palmeras noves veurem a Sant Climent, però no crec deixar de veure llosques en terra.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com