Febreret curt que en vint-i-vuit dies se’n surt. D’aquí a sis dies ja serem al març. El ritme de la jornada s’allarga regulat pel curs del sol. Ara ja són onze hores de claror que hi ha. Tal dia com demà, en temps d’abans, era Sant Maties. El trobaven sempre a dia 24 d’aquest. Ara Sant Macià és un sant que es pot celebrar en dos dies distints. Abans d’aplicar-li la mobilitat geogràfica, molts anys podia viure la Quaresma en moltes ocasions. Els responsables del seu trasllat en el calendari també varen desvirtuar el seu refrany més conegut.

A la fi de febrer, jornal enter. Els pagesos enguany hauran de patir per la sequera. Ha plogut bé i les precipitacions han estat bones, bàsicament pels sembrats. Malgrat tot, patirem noves situacions de necessitat d’aigua. Dijous que ve, dia 27, ja serem al Dijous Llarder, un bon dia per estrenar les disfresses d’enguany i per a provar les ensaïmades de tallades. Divendres, darrer del mes, tindrem el girant de la lluna nova a les 01 hores i 45 minuts de la nit a Peixos. El mes de març, el del retorn a la primavera, ens mostrarà durant un parell de dies la seva cara més hivernenca.

Al febrer has de llaurar, el que al març vulguis sembrar. El calendari pagès recomana sembrar les figueres si les voleu feineres. Mentre, a alguns redols, han començat a collir les patates, ara és bon temps per sembrar-ne a les terres de secà, així com remolatxa. També és recomanable sembrar, com més aviat millor, llavor de porro. Si poguéreu passar la primera rella a finals de gener, és hora de fer la segona llaurada. Convé entrecavar els horts i donar una passada de xapeta per dins els sembrats. S’han de trasplantar tarongers, llimoneres i els xiprers. Acabarem de trasbalsar el vi, abans que arribin els dies calorosos.

Si el febrer no febreja el març marceja. Dissabte tindrem la primera jornada de març, actualment dia de les Illes Balears i tendrem les festes de Carnaval a la plena. També fa festa Sant Albí, que protegeix a tots aquells que tenen deutes legítims i no els poden pagar. Diu el refrany que «pluja per Sant Albí, farà l’aigua més cara que el vi». És el millor moment per plantar esqueixos de romaní, farigola, menta, julivert i orenga. Sembrarem melons, cogombres, carabassa, llorer i heura.