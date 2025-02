La izquierda rechaza en el pleno de Ciutadella la propuesta del PP para priorizar a los residentes, ante el Ibavi, en el acceso a una vivienda de protección oficial. Consistía en acreditar más de diez años de empadronamiento para tener preferencia en las listas al vivir desde hace más tiempo en el municipio

PSOE, PSM y Ciutadella Endavant, que integran el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Llorenç Ferrer, al que se atribuye la frase ‘no em diguis Sito, perquè som en Llorenç’, votan en contra del mismo criterio que, en cambio, ya aplican otros ayuntamientos gobernados por la izquierda, como ocurre en Inca, Esporles y Sóller.

Es cierto que el Ibavi otorga puntos por empadronamiento, pero no da preferencia a quienes llevan diez años residiendo, excepto si cada ayuntamiento los solicita expresamente al Institut Balear de la Vivienda. El PP-Menorca propone diez años, pero en otros municipios se han fijado periodos de siete u ocho años.

Al grano: dos personas que solicitan la misma vivienda de protección oficial obtienen idéntica puntuación, pero con la propuesta del PP se daría preferencia en la adjudicación a quien pueda documentar diez años de empadronamiento. El hecho de que esta medida ya se esté aplicando en otras poblaciones no significa que sea un criterio que ya esté fijado de manera generalizada.

En Menorca ya lo ha utilizado el PP. Así lo hizo, por iniciativa de la alcaldesa Antònia Camps, al adjudicar las VPO construidas en Es Migjorn Gran, donde se priorizó a quienes tenían más de ocho años de residencia. Y también se utilizará en Sant Lluís, por acuerdo del PP y Per Balears, en la entrega de once pisos de protección, donde se primarán diez años de residencia.

Los silencios

Mientras Joan Huguet, siempre tan inquieto, como el rayo que no cesa, respondió raudo y veloz, tanto Xisco Cardona como Marc Pons optaron por la prudencia del silencio y no se dieron por aludidos tras haber sido mencionadas en esta sección sobre lo que sucederá, si así ocurre, en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Marc Pons evita pronunciarse sobre la posibilidad de concurrir como ‘tapado’ de Francina Armengol, lo que significaría que un menorquín encabezaría la candidatura al Govern de la Comunidad Autónoma. Un hecho inusual que choca con las prácticas de la política mallorquina y que nos retrotrae al ingeniero menorquín Juan F. Triay Llopis (Ciutadella, 1944), que fue candidato a la presidencia del Govern por el PSIB-PSOE en 1987 y 1995.

El presidente Dolfo Vilafranca celebró con el equipo de gobierno la aprobación de los presupuestos del Consell.

De Vox al PP

Xisco Cardona, que encabezó la doble candidatura de Vox al Parlament por Menorca y al Ayuntamiento de Maó se ha marchado del partido de Abascal y se ha convertido en un aliado leal de Marga Prohens en el Parlament, aspira a continuar en la vida política tras la convocatoria electoral que se celebrará en mayo de 2027.

Todo apunta a que Cardona, abogado-procurador del Tribunal de la Rota en causas de nulidad matrimonial canónica y abogado en causas canónicas que se dirimen en los tribunales eclesiásticos, incluyendo penal y patrimonial canónico, aceptará formar parte de alguna candidatura que le ofrezca el Partido Popular, no necesariamente como número uno, pero en política nunca hay que descartar absolutamente nada. ¿Al Ayuntamiento de Maó, al Parlament o al Consell?

Responde Huguet

La respuesta de Joan Huguet, como una especie de nueva saga-fuga, no tiene pérdida.

«Para tranquilidad de las mentes calenturientas, quiero manifestar que no he recibido oferta alguna para encabezar una posible candidatura de Vox. Si la recibí en su momento de Joan Mesquida de Ciudadanos», desvela el exvicepresidente del Govern con Gabriel Cañellas, expresidente del Consell, expresidente del Parlament y ex senador.

Añade que «en caso de que se produjera, agradecería la oferta pero sería de no aceptación pues soy hombre de una sola religión y una sola parroquia con independencia del Papa, igual que soy de un único partido desde hace 43 años, y fiel a sus principios fundacionales con independencia de quien sea el líder».

Y como la realidad siempre supera la ficción, Joan Huguet (Ferreries, 1954) en la política desde 1983, proclama que «nunca he sido un profesional de la política siempre he tomado mi trabajo como vocación tanto la de maestro como la de político que ya hace trece años que la dejé de forma activa y remunerada incorporándome como profesor de la Escuela de Adultos des Camp Redó en Palma de Mallorca». Fin de la cita.