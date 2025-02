Personas mayores inician el camino a Santiago

A la mayoría de las personas jubiladas, su preocupación es la salud, tener suficientes ingresos para no pasarlas canutas para llegar a final de mes, en su día tener una plaza en una de las residencias geriátricas, a ser posible en su población que son residentes... por supuesto la más importante es el tema de la salud, porque con el billetaje si lo administras correctamente no pasas penurias, ni tienes necesidad de ayudas familiares. En cuanto a la posibilidad de entrar en una residencia para gente mayor, cuando te encuentras con dificultades de vivir solo en tu residencia, necesitan más plazas disponibles, ya que la lista de espera no se termina nunca.

Como me comentaba hace años el último jefe bancario que tuve antes de pre jubilarme, que las personas tenemos dos problemas, uno volvernos viejos y el otro no tener ingresos mensuales monetarios suficientes... pero, lo más jodido es cuando estos dos problemas convergen con la misma persona ¿verdad que me entiendes apreciado lector.? Reciente un grupo de personas mayores, concretamente del sexo masculino, nos organizamos desde el centro de nuestra ciudad para hacer el camino hacia Santiago... vatuadell cent llamps, desde es carrer de Ses Moreras hacía la avenida J.A. Clavé, para visitar el futuro centro geriátrico de la zona del antiguo Cuartel de Santiago, que durante muchos años ubicó el Regimiento Infantería Mahón n.º 46, o sea un tramo cortito. Cuando llegamos arriba de la cuesta, pasamos por el paso de peatones de la calle Pedro María Cardona, una voz cascada por los años y falta de cuidado, nos preguntó a donde puñetas nos dirigíamos, nos había visto pasar donde estaba él de jovencitos... miramos alrededor y nos dimos cuenta que no había nadie... Risa sarcástica, comentario a continuación, yo llevo desde el año 1919 residiendo aquí... Joder, se trataba del antiguo Cuartel de Santiago. Comentamos que íbamos a visitar las obras de la futura Residencia Geriátrica, que le habían destrozado una parte su edificio, para poderla construir; hasta aquí perfecto, pero nos comenta descojonándose que lleva varios meses dicha obra parada, a consecuencia del viejo transformador eléctrico y que no tienen autorización para echarlo abajo y construir una estación nueva… recordábamos que el Diari MENORCA con fecha 24/9/2024 publicó: «La obra del geriátrico de Santiago en Mahón ronda el 95 por ciento de su ejecución, el Consorcio balear de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales prepara la licitación de su equipamiento y mobiliario, sin embargo, lo más probable es que no pueda funcionar hasta finales de 2025. Ese es el plazo que maneja la Conselleria de Familia y Asuntos Sociales por un nuevo obstáculo en el proyecto, esta vez debido a la necesidad de demoler y trasladar un centro transformador de electricidad de Endesa que actualmente da servicio a esta zona de Mahón. No es un proyecto menor, explicó ayer el gerente del Consorcio, Alejandro Mora, durante la visita realizada por la consellera Catalina Cirer y su equipo a las obras del nuevo centro de día de Alaior. Se necesita retirar la antigua edificación, realizar conexiones e incorporar el centro de transformación a un habitáculo preparado en el nuevo geriátrico, es una actuación de suficiente magnitud como para retrasar aún más la inauguración, los técnicos del Consorcio aún no saben cuánto puede tardar Endesa pero hacen una primera estimación de 8 meses.» (sic) Comentarios de todo tipo entre nosotros, políticos en su día haciéndose fotos en Marzo 2023, con la visita de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, acompañadas de la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, y del alcalde de Mahón, Héctor Pons, visitaron las obras de la nueva residencia para personas mayores en situación de dependencia, que se construye en el antiguo cuartel de Santiago, en el centro de Mahón; el bufete de arquitectos, arquitectos técnicos, empresas constructoras, responsables municipales de urbanismo, etcétera. Y el jodido transformador eléctrico en el centro, cavilando y ¿conmigo que pasa? De regreso al centro de nuestra ciudad, la voz del antiguo Cuartel de Santiago, nos dijo, parece mentira lo que está pasando con el nuevo Geriátrico, parece una película de Mario Moreno «Cantinflas», en mi caso hace más de cien años me habían empezado, terminado e inaugurado el año 1919, sin problema alguno… miramos para arriba y debajo del escudo, estaba dicha fecha. Si vivim es Geriatric nou acabat el veurem, reduint sa lliste d´espera. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com