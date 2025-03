Al sector agrari, molts de refranys tradicionals cerquen la rima fàcil, però signifiquen també, en el cas del titular d'avui, que el temps de març és poc propici pel bestiar. I per a l’economia rural. Ningú pot entendre que baixin els preus dels productes i que aquests pels consumidors de cada vegada siguin més cars. Per desgràcia, quan es mira el que passa als països del nostre voltant podem veure una major atenció i preocupació pel món agrari. En general, els polítics d'aquí mencionen poc el camp i el que és pitjor, a l’opinió pública no l’importa gaire. Avui, diumenge de rues de carnaval, assistim al Carnestoltes de ple.

AIGUA DE MARÇ, ORDIS I BLATS I FAVES A SACS. Diuen que el temps que fa tal dia com demà, 3 de març, serà el que farà tota la resta del mes. Una falsa primavera engana el bestiar. Només queden quinze dies d’hivern i les temperatures pujaran escaló a escaló. La lluna vella, dijous que ve, dia 6, arribarà al quart creixent a les 17 hores i 31 minuts a Bessons. Temps assolellat. Convendrà podar, molt lleugerament, garrovers i figueres. Poden plantar-se algunes classes de tarongers, llimoneres, oliveres i albercoquers. PER SANT FOQUES, MOSQUES POQUES. Dimecres, dia 5, el calendari ens durà a Sant Foques, desconegut patró d’hortolans, jardiners i mariners. I dissabte que ve podreu reflexionar amb Sant Joan de Déu, patró dels bombers, que sempre tenen la manguera preparada. Aviat començarem a veure les primeres oronelles, després de passar bona part de l’hivern a l’Àfrica tropical i austral. Quan això succeeixi podrem assegurar, clarament, que l’hivern s’ha acabat. Es trasplanten al terreny definitiu les hortalisses sembrades en planters. COM LA LLAURADA DE MARÇ, CAP ALTRE NO EN FARÀS. Convé recordar que també s’ha de cavar pel març, que després ja és tard, sobretot si plou que és quan apareix molta herba als sembrats, encara que això no és dolent. Convendrà fer els preparatius per tondre les ovelles que s’apropa el temps de fer-ho. Les lloques, durant aquesta mesada, es dediquen a covar més que en altra època. S'ha d'espampolar la vinya i parres. Sembrarem blat i ordi.